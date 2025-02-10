Цены на газ в Европе достигли 2-летнего максимума на фоне погоды и истощения запасов - WSJ

Цены на природный газ в Европе подскочила в начале торгов, достигнув двухлетнего максимума, на фоне увеличения спроса на топливо из-за погодных условий с низкими температурами, что грозит истощением и без того низких запасов. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, базовый контракт на газ на нидерландском хабе TTF вырос в понедельник на 4,5% до 58,25 евро (60,17 долл. США) за мегаватт-час, что является самым высоким показателем с февраля 2023 года.

«Ожидается, что в ближайшие дни температура резко упадет, особенно в Великобритании, Германии и Франции, - заявили аналитики ANZ Research. - Это, вероятно, приведет к ускорению изъятия запасов, которые уже находятся на самом низком уровне для этого времени года с момента энергетического кризиса 2022 года».

По данным отраслевой группы Gas Infrastructure Europe, по состоянию на субботу газовые хранилища в Европейском Союзе были заполнены на 49%, что значительно ниже показателя в 67% за аналогичный период прошлого года. При этом особенно высокий ежедневный чистый отбор газа наблюдался в Германии из-за низкой выработки ветровой энергии.

Напомним

Ранее УНН писал, что Европейская комиссия стремится к обязательному заполнению хранилища природного газа в Европе на 90% до начала следующей зимы. В частности, это хотят сделать, чтобы избежать повторения ситуации 2021 года, когда российский «Газпром» оставил европейские хранилища почти пустыми перед полномасштабным вторжением рф в Украину.