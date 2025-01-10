Британець не зможе забрати жорсткий диск з біткоїнами на $750 млн зі звалища

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Київ • УНН

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Суд відмовив жителю Уельсу у дозволі на пошук жорсткого диска з 8000 біткоїнами на звалищі в Ньюпорті. Диск був випадково викинутий у 2013 році і зараз знаходиться серед 100 тисяч тонн сміття.

Суд відмовився надати дозвіл жителя Уельсу спробувати повернути жорсткий диск із ключем доступу до більш ніж 8000 одиниць біткойна, зі звалища в Ньюпорті.

Передає УНН із посиланням на BBC.

Десятирічна судова тяганина за втрачені біткойн-статки закінчилася розчаруванням для Джеймса Хауелса, ІТ-інженера з Ньюпорта, Уельс.

Він вимагав від місцевої ради дозволити йому провести розкопки на звалищі, сподіваючись повернути собі жорсткий диск, заповнений біткоїнами на суму 770 млн доларів. Хауеллс також обіцяв місцевій раді 10% суми, яку вдасться виручити від продажу біткойнів у разі успішних пошуків.

Але британський суд відмовився надати Хауелсу доступ до звалища, де знаходиться викинутий жорсткий диск. Адвокати відповідачів назвали  пропозицію спробою змусити чиновників профінансувати розкопки.

Представники влади Ньюпорта пояснили, що згідно із законом викинутий жорсткий диск все одно перейшов у власність власників звалища. Крім того, як нагадали в мерії, проводити будь-які розкопки в смітті забороняють правила охорони навколишнього середовища.

Довідка

Джеймс Хауеллс втратив жорсткий диск у 2013 році після того, як його партнер випадково позбувся його. Bitcoin, видобутий у 2009 році, з тих пір різко зріс у ціні.

На звалищі, де покоїться жорсткий диск Хауеллса, перебуває загалом понад 1,4 млн тонн сміття. Однак валлієць стверджує, що йому вдалося відносно точно визначити, де слід шукати сховище біткойнів: на цій ділянці відходів лише 100 тис. тонн.

Це рішення залишило мене ні з чим. Тепер у мене не залишилося нічого. Я став черговою жертвою "великої британської системи кривосуддя 

- заявив Хауеллс про рішення суду.

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