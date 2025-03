16 років біткоїну: як перша криптовалюта змінила фінансову історію.

Сьогодні, 3 січня, виповнюється 16 років з моменту запуску Біткоїна — першої децентралізованої криптовалюти, яка стала фундаментом сучасного блокчейн-технологічного світу. Саме цього дня у 2009 році Сатоші Накамото, чиє ім’я досі оповите таємницею, запустив генезис-блок, що ознаменував початок нової епохи у фінансах. Це нагадування про силу ідей, які можуть змінити світ, вважає фінтехекспертка та співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка, пише УНН.

"Сьогодні - не просто річниця першої криптовалюти, це нагадування про силу ідей, які можуть змінити світ", - написала Олена Сосєдка на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, запущений 16 років тому генезис-блок містив не лише нагороду в 50 BTC, але й послання, яке залишив Сатоші Накамото у вигляді заголовку з газети The Times: "Chancellor on brink of second bailout for banks" ("Канцлер на межі другого порятунку банків").

"Ця фраза стала символом недовіри до традиційної фінансової системи та нагадуванням про необхідність прозорих, децентралізованих фінансових інструментів, непідконтрольних державним органам та великим корпораціям", - розповіла Олена Сосєдка.

Біткоїн і політика: фінтехекспертка Олена Сосєдка розповіла про те, як перемога Трампа позначиться на крипторинку

За роки свого існування Біткоїн став більше, ніж просто цифровою валютою. Це зокрема, альтернатива традиційним фінансам. Сьогодні, за словами фінтехекспертки, мільйони людей використовують BTC як засіб збереження та захисту активів від інфляції.

Окрім того, це технологічний прорив. Концепція блокчейну надихнула появу тисяч проєктів, що змінюють підходи до безпеки даних та транзакцій.

Біткоїн також, на думку Олени Сосєдки, став символом свободи. "Біткоїн доводить, що гроші можуть бути вільними від політичного контролю та цензури", - зазначила вона.

Монета зазнала численних оновлень, таких як SegWit і Taproot, що покращили його масштабованість і безпеку. Lightning Network забезпечив швидші й дешевші транзакції, що розширює можливості використання BTC у повсякденному житті, розповіла експертка.

Нагадаємо

УНН опублікував серію публікацій, у якій розповів про цифрові валюти та їх можливості. Перший наш матеріал був присвячений технології, що лежить в основі криптовалюти - блокчейну: "Крипта для чайників". Частина 1: Що таке блокчейн і його "фішки", про які мало хто знає.

Другий матеріал - халвінгу біткоїна: "Крипта для чайників". Частина 2: Що таке халвінг, і чому він викликає переполох на ринку криптовалют.

Третій матеріал: "Крипта для чайників". Частина 3: покрокова інструкція, як купити криптомонету.

Четвертий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності.

П'ятий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 5. Холодні та гарячі гаманці

Шостий матеріал: Крипта для чайників. Частина 6. Безпека при використанні криптовалютних бірж і обмінників