16 лет биткоину: как первая криптовалюта изменила финансовую историю.

Сегодня, 3 января, исполняется 16 лет с момента запуска Биткоина - первой децентрализованной криптовалюты, которая стала фундаментом современного блокчейн-технологического мира. Именно в этот день в 2009 году Сатоши Накамото, чье имя до сих пор окутано тайной, запустил генезис-блок, ознаменовавший начало новой эпохи в финансах. Это напоминание о силе идей, которые могут изменить мир, считает финтехэксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка, пишет УНН.

"Сегодня - не просто годовщина первой криптовалюты, это напоминание о силе идей, которые могут изменить мир", - написала Елена Соседка на своей странице в Facebook.

По её словам, запущенный 16 лет назад генезис-блок содержал не только награду в 50 BTC, но и послание, которое оставил Сатоши Накамото в виде заголовка из газеты The Times: "Chancellor on brink of second bailout for banks" ("Канцлер на грани второго спасения банков").

"Эта фраза стала символом недоверия к традиционной финансовой системе и напоминанием о необходимости прозрачных, децентрализованных финансовых инструментов, неподконтрольных государственным органам и крупным корпорациям", - рассказала Елена Соседка.

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

За годы своего существования Биткоин стал больше, чем просто цифровой валютой. Это в частности, альтернатива традиционным финансам. Сегодня, по словам финтехэксперта, миллионы людей используют BTC как средство сохранения и защиты активов от инфляции.

Кроме того, это технологический прорыв. Концепция блокчейна вдохновила появление тысяч проектов, меняющих подходы к безопасности данных и транзакций.

Биткоин также, по мнению Елены Соседки, стал символом свободы. "Биткоин доказывает, что деньги могут быть свободными от политического контроля и цензуры", - отметила она.

Монета претерпела многочисленные обновления, такие как SegWit и Taproot, которые улучшили его масштабируемость и безопасность. Lightning Network обеспечил более быстрые и дешевые транзакции, что расширяет возможности использования BTC в повседневной жизни, рассказала эксперт.

Напомним

