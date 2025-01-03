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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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16 лет биткоину: как первая криптовалюта изменила финансовую историю

16 лет биткоину: как первая криптовалюта изменила финансовую историю

Киев  •  УНН

 • 3879 просмотра

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16 лет биткоину: как первая криптовалюта изменила финансовую историю.

Сегодня, 3 января, исполняется 16 лет с момента запуска Биткоина - первой децентрализованной криптовалюты, которая стала фундаментом современного блокчейн-технологического мира. Именно в этот день в 2009 году Сатоши Накамото, чье имя до сих пор окутано тайной, запустил генезис-блок, ознаменовавший начало новой эпохи в финансах. Это напоминание о силе идей, которые могут изменить мир, считает финтехэксперт и соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка, пишет УНН.

"Сегодня - не просто годовщина первой криптовалюты, это напоминание о силе идей, которые могут изменить мир", - написала Елена Соседка на своей странице в Facebook.

По её словам, запущенный 16 лет назад генезис-блок содержал не только награду в 50 BTC, но и послание, которое оставил Сатоши Накамото в виде заголовка из газеты The Times: "Chancellor on brink of second bailout for banks" ("Канцлер на грани второго спасения банков").

"Эта фраза стала символом недоверия к традиционной финансовой системе и напоминанием о необходимости прозрачных, децентрализованных финансовых инструментов, неподконтрольных государственным органам и крупным корпорациям", - рассказала Елена Соседка.

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке12 нояб. 2024, 09:58 • 127555 просмотров

За годы своего существования Биткоин стал больше, чем просто цифровой валютой. Это в частности, альтернатива традиционным финансам. Сегодня, по словам финтехэксперта, миллионы людей используют BTC как средство сохранения и защиты активов от инфляции.

Кроме того, это технологический прорыв. Концепция блокчейна вдохновила появление тысяч проектов, меняющих подходы к безопасности данных и транзакций.

Биткоин также, по мнению Елены Соседки, стал символом свободы. "Биткоин доказывает, что деньги могут быть свободными от политического контроля и цензуры", - отметила она.

Монета претерпела многочисленные обновления, такие как SegWit и Taproot, которые улучшили его масштабируемость и безопасность. Lightning Network обеспечил более быстрые и дешевые транзакции, что расширяет возможности использования BTC в повседневной жизни, рассказала эксперт.

Напомним

УНН опубликовал серию публикаций, в которой рассказал о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалют - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: Что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу биткоина: "Крипта для чайников". Часть 2: Что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Третий материал: "Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.

Четвертый материал: "Крипта для чайников". Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их отличия.

Пятый материал: "Крипта для чайников". Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Шестой материал:  Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика