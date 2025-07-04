Более 1100 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб ВСУ обнародовал боевые потери РФ
Киев • УНН
За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла 1120 военных и десятки единиц вооружения. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.25 составили более миллиона личного состава.
За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне против Украины потеряла 1120 военных и десятки единиц вооружения и техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1024210 (+1120) человек
- танков – 10988 (+2) ед
- боевых бронированных машин – 22946 (+10) ед
- артиллерийских систем – 29865 (+50) ед
- РСЗО – 1428 (+1) ед
- средства ПВО – 1191 (+0) ед
- самолетов – 420 (+0) ед
- вертолетов – 340 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 43303 (+205)
- крылатые ракеты – 3436 (+0)
- корабли / катера – 28 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 53999 (+112)
- специальная техника – 3925 (+3)
Данные уточняются.
Напомним
Генштаб ВСУ подтвердил поражение складов боеприпасов российских оккупантов в районе Большого Орехового на Донетчине. Фиксировалась мощная вторичная детонация, что указывает на взрывы зенитных управляемых ракет и боеприпасов к РСЗО.
Генштаб подтвердил поражение "Энергии" в липецкой области03.07.25, 13:45 • 1072 просмотра