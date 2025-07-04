Более 1100 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб ВСУ обнародовал боевые потери РФ

За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне против Украины потеряла 1120 военных и десятки единиц вооружения и техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1024210 (+1120) человек

танков – 10988 (+2) ед

боевых бронированных машин – 22946 (+10) ед

артиллерийских систем – 29865 (+50) ед

РСЗО – 1428 (+1) ед

средства ПВО – 1191 (+0) ед

самолетов – 420 (+0) ед

вертолетов – 340 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня – 43303 (+205)

крылатые ракеты – 3436 (+0)

корабли / катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 53999 (+112)

специальная техника – 3925 (+3)

Данные уточняются.

Напомним

Генштаб ВСУ подтвердил поражение складов боеприпасов российских оккупантов в районе Большого Орехового на Донетчине. Фиксировалась мощная вторичная детонация, что указывает на взрывы зенитных управляемых ракет и боеприпасов к РСЗО.

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