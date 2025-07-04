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Более 1100 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб ВСУ обнародовал боевые потери РФ

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла 1120 военных и десятки единиц вооружения. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.25 составили более миллиона личного состава.

Более 1100 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб ВСУ обнародовал боевые потери РФ

За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне против Украины потеряла 1120 военных и десятки единиц вооружения и техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1024210 (+1120) человек
    • танков – 10988 (+2) ед
      • боевых бронированных машин – 22946 (+10) ед
        • артиллерийских систем – 29865 (+50) ед
          • РСЗО – 1428 (+1) ед
            • средства ПВО – 1191 (+0) ед
              • самолетов – 420 (+0) ед
                • вертолетов – 340 (+0) ед
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 43303 (+205)
                    • крылатые ракеты – 3436 (+0)
                      • корабли / катера – 28 (+0)
                        • подводные лодки – 1 (+0)
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 53999 (+112)
                            • специальная техника – 3925 (+3)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Генштаб ВСУ подтвердил поражение складов боеприпасов российских оккупантов в районе Большого Орехового на Донетчине. Фиксировалась мощная вторичная детонация, что указывает на взрывы зенитных управляемых ракет и боеприпасов к РСЗО.

                              Генштаб подтвердил поражение "Энергии" в липецкой области03.07.25, 13:45 • 1072 просмотра

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Донецкая область
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                              Gas TTF
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