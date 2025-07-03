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Генштаб подтвердил поражение «Энергии» в Липецкой области

Киев • УНН

 • 287 просмотра

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение АО «Энергия» в городе Елец Липецкой области РФ. Этот объект является частью военно-промышленного комплекса врага.

Генштаб подтвердил поражение «Энергии» в Липецкой области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важного объекта военно-промышленного комплекса врага - АО "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ, пишет УНН.

В рамках снижения наступательных возможностей вооруженных сил российского агрессора, в ночь на 3 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение АО "Энергия" (Елец, Липецкая область РФ), занимающегося обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов для средств поражения вооруженных сил российской федерации

- сообщили в Генштабе.

В частности, как указано, для универсальных модулей планирования и коррекции. Это, по сообщению, российская разработка, которая превращает обычные свободнопадающие авиационные бомбы в планирующие авиабомбы с повышенной точностью и дальностью.

Кроме этого, данное предприятие ВПК, как отмечается, производит батареи и аккумуляторы к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Искандер-М", крылатым ракетам морского базирования Х-35У и энергетическим модулям для специализированных комплексов.

Зафиксированы взрывы на территории завода. Производство остановлено

- подчеркнули в Генштабе.

Результаты огневого поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Атака на елец: на заводе "Энергия" производили детали для ракет "Искандер" - ЦПД03.07.25, 10:36 • 802 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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