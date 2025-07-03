Атака на елец: на заводе "Энергия" производили детали для ракет "Искандер" - ЦПД
Киев • УНН
Завод "Энергия" в российском ельце, производящий батареи для ракет "Искандер" и крылатых ракет, был атакован дронами. Это уже вторая атака на предприятие за последние три месяца, в результате которой также пострадали жилые здания и есть жертвы.
В результате атаки дронов был поражен завод "Энергия" в городе елец липецкой области россии, на котором производятся детали для баллистических ракет "Искандер". Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
"Энергия" - это одна из самых критических целей для россии. Там производят батареи для блоков планирования и коррекции ракет; для комплекса "Искандер", а также крылатых ракет
Напомним
В российском городе елец липецкой области дроны атаковали завод "Энергия". Данный завод был атакован во второй раз за последние три месяца.
В результате атаки БПЛА также пострадали жилые здания. По словам губернатора липецкой области игоря артамонова, погибла женщина 1954 года рождения. Также есть раненые.
Ранее УНН сообщал, что в российском ижевске прогремели взрывы на электромеханическом заводе "Купол". Там производят ЗРК "Тор" и ударные БПЛА "Гарпия-А1" для армии РФ.