іжевськ атакують дрони: головний виробник ЗРК та БПЛА під ударом

У вівторок, 1 липня у російському іжевську пролунали вибухи: дрони атакували одне з промислових підприємств. Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

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За словами Коваленка, йдеться про іжевський електромеханічний завод "Купол". Це один з головних виробників ЗРК "Тор" та ударних БПЛА "Гарпія-А1" для російської армії.

Тим часом у мережі з’явилось відео ударів дронами.

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Очільник удмуртії олександр бречалов заявив, що всі оперативні служби іжевська виїхали на місце удару.

При цьому він не уточнив, про яке підприємство йдеться.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у тимчасово окупованому Криму, ймовірно, були знищені зенітно-ракетний комплекс С-300/С-400 і радіолокаційна станція "Каста-2Е2" російської армії.

Також УНН повідомляв про ураження російського складу боєприпасів у брянській області. Як заявили у Генштабі ЗСУ, йдеться про влучання та пожежу на об'єкті, який є колишнім 120 арсеналом головного ракетно-артилерійського управління.