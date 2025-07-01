Удари по Криму: ймовірно, уражено російські ЗРК С-300/С-400 і РЛС
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Криму, на південь від села Курортне, зафіксовано сильну пожежу, де розташовані ЗРК С-300/С-400 та РЛС "Каста-2Е2". У Мережі з'явились фото та відео постраждалих об'єктів.
У тимчасово окупованому Криму, ймовірно, були уражені російські зенітно-ракетні комплекси С-300/С-400 і РЛС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
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За даними моніторингу, на південь від села Курортне Ленінського району, що на Азовському морі вночі було зафіксовано сильну пожежу. Там знаходиться позиція ЗРК С-300/С-400.
Крім того, біля Курортного розміщена радіолокаційна станція "Каста-2Е2". У мережі з’явились фото і відео ЗРК і РЛС.
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