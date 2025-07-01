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Удари по Криму: ймовірно, уражено російські ЗРК С-300/С-400 і РЛС

Київ • УНН

 • 2422 перегляди

У тимчасово окупованому Криму, на південь від села Курортне, зафіксовано сильну пожежу, де розташовані ЗРК С-300/С-400 та РЛС "Каста-2Е2". У Мережі з'явились фото та відео постраждалих об'єктів.

Удари по Криму: ймовірно, уражено російські ЗРК С-300/С-400 і РЛС

У тимчасово окупованому Криму, ймовірно, були уражені російські зенітно-ракетні комплекси С-300/С-400 і РЛС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Деталі

За даними моніторингу, на південь від села Курортне Ленінського району, що на Азовському морі вночі було зафіксовано сильну пожежу. Там знаходиться позиція ЗРК С-300/С-400.

Крім того, біля Курортного розміщена радіолокаційна станція "Каста-2Е2". У мережі з’явились фото і відео ЗРК і РЛС.

Нагадаємо

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження російського складу боєприпасів у брянській області. Йдеться про влучання та пожежу на об'єкті, який є колишнім 120 арсеналом головного ракетно-артилерійського управління.

Також у Генштабі підтвердили удар по аеродрому "маріновка" у волгоградській області рф, внаслідок якого були знищені два літаки Су-34 та пошкоджені ще два.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Су-34
Збройні сили України
С-400
С-300
Крим
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