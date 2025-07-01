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Удары по Крыму: вероятно, поражены российские ЗРК С-300/С-400 и РЛС

Киев • УНН

 • 2086 просмотра

Во временно оккупированном Крыму, к югу от села Курортное, зафиксирован сильный пожар, где расположены ЗРК С-300/С-400 и РЛС "Каста-2Э2". В Сети появились фото и видео пострадавших объектов.

Удары по Крыму: вероятно, поражены российские ЗРК С-300/С-400 и РЛС

Во временно оккупированном Крыму, вероятно, были поражены российские зенитно-ракетные комплексы С-300/С-400 и РЛС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Детали

По данным мониторинга, к югу от села Курортное Ленинского района, на Азовском море ночью был зафиксирован сильный пожар. Там находится позиция ЗРК С-300/С-400.

Кроме того, возле Курортного расположена радиолокационная станция "Каста-2Е2". В сети появились фото и видео ЗРК и РЛС.

Напомним

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение российского склада боеприпасов в Брянской области. Речь идет о попадании и пожаре на объекте, который является бывшим 120 арсеналом главного ракетно-артиллерийского управления.

Также в Генштабе подтвердили удар по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ, в результате которого были уничтожены два самолета Су-34 и повреждены еще два.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Су-34
Вооруженные силы Украины
Ракетная система С-400
Ракетная система С-300
Крым
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