Удары по Крыму: вероятно, поражены российские ЗРК С-300/С-400 и РЛС

Во временно оккупированном Крыму, вероятно, были поражены российские зенитно-ракетные комплексы С-300/С-400 и РЛС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Детали

По данным мониторинга, к югу от села Курортное Ленинского района, на Азовском море ночью был зафиксирован сильный пожар. Там находится позиция ЗРК С-300/С-400.

Кроме того, возле Курортного расположена радиолокационная станция "Каста-2Е2". В сети появились фото и видео ЗРК и РЛС.

Напомним

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение российского склада боеприпасов в Брянской области. Речь идет о попадании и пожаре на объекте, который является бывшим 120 арсеналом главного ракетно-артиллерийского управления.

Также в Генштабе подтвердили удар по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ, в результате которого были уничтожены два самолета Су-34 и повреждены еще два.