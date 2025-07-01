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Ракетный комплекс "Тор

ижевск атакуют дроны: главный производитель ЗРК и БПЛА под ударом

Киев • УНН

 • 388 просмотра

В российском ижевске прозвучали взрывы на электромеханическом заводе "Купол", который производит ЗРК "Тор" и ударные БПЛА "Гарпия-А1" для армии рф. Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил атаку дронов.

ижевск атакуют дроны: главный производитель ЗРК и БПЛА под ударом

Во вторник, 1 июля, в российском Ижевске прогремели взрывы: дроны атаковали одно из промышленных предприятий. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

По словам Коваленко, речь идет об Ижевском электромеханическом заводе "Купол". Это один из главных производителей ЗРК "Тор" и ударных БПЛА "Гарпия-А1" для российской армии.

Тем временем в сети появилось видео ударов дронами.

Внимание, видео 18+!!! Присутствует ненормативная лексика!!!

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что все оперативные службы Ижевска выехали на место удара.

При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во временно оккупированном Крыму, вероятно, были уничтожены зенитно-ракетный комплекс С-300/С-400 и радиолокационная станция "Каста-2Е2" российской армии.

Также УНН сообщал о поражении российского склада боеприпасов в Брянской области. Как заявили в Генштабе ВСУ, речь идет о попадании и пожаре на объекте, который является бывшим 120 арсеналом главного ракетно-артиллерийского управления.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаНовости Мира
Брянская область
Ракетный комплекс "Тор
Ракетная система С-400
Ракетная система С-300
Крым
Tesla
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