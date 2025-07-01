ижевск атакуют дроны: главный производитель ЗРК и БПЛА под ударом

Во вторник, 1 июля, в российском Ижевске прогремели взрывы: дроны атаковали одно из промышленных предприятий. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

По словам Коваленко, речь идет об Ижевском электромеханическом заводе "Купол". Это один из главных производителей ЗРК "Тор" и ударных БПЛА "Гарпия-А1" для российской армии.

Тем временем в сети появилось видео ударов дронами.

Внимание, видео 18+!!! Присутствует ненормативная лексика!!!

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что все оперативные службы Ижевска выехали на место удара.

При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во временно оккупированном Крыму, вероятно, были уничтожены зенитно-ракетный комплекс С-300/С-400 и радиолокационная станция "Каста-2Е2" российской армии.

Также УНН сообщал о поражении российского склада боеприпасов в Брянской области. Как заявили в Генштабе ВСУ, речь идет о попадании и пожаре на объекте, который является бывшим 120 арсеналом главного ракетно-артиллерийского управления.