Дрони атакували завод "Енергія" в єльці: є загиблі та поранені, пошкоджений багатоповерховий будинок
Київ • УНН
Завод "Енергія" в єльці, що виробляє акумулятори для БПЛА, був атакований дронами вдруге за три місяці. Внаслідок атаки загинула жінка 1954 року народження, ще двоє людей отримали поранення.
У російському місті єлець ліпецької області дрони атакували завод "Енергія", який виробляє акумулятори для БПЛА і батареї для авіації і флоту країни-агресора. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
Даний завод було атаковано вдруге за останні три місяці. Паралельно у мережі з’явились фото і відео наслідків атаки.
Один з БПЛА влучив у асфальт поруч з заводом; на території підприємства виникла пожежа. Інший БПЛА влучив у багатоповерховий будинок, який знаходиться у стадії будівництва.
Губернатор ліпецької області ігор артамонов повідомив про загибель жінки внаслідок атаки дронів. Йдеться про жінку 1954 року народження. Ще дві людини отримали поранення: їм надають необхідну медичну допомогу.
За словами артамонова, у регіоні зберігається високий рівень загрози – продовжується фіксація нібито українських БПЛА.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у російському іжевську пролунали вибухи на електромеханічному заводі "Купол". Там виробляють ЗРК "Тор" та ударні БПЛА "Гарпія-А1" для армії рф.