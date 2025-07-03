Дроны атаковали завод "Энергия" в ельце: есть погибшие и раненые, поврежден многоэтажный дом
Киев • УНН
Завод "Энергия" в ельце, производящий аккумуляторы для БПЛА, был атакован дронами во второй раз за три месяца. В результате атаки погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека получили ранения.
В российском городе елец липецкой области дроны атаковали завод "Энергия", который производит аккумуляторы для БПЛА и батареи для авиации и флота страны-агрессора. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.
Детали
Данный завод был атакован во второй раз за последние три месяца. Параллельно в сети появились фото и видео последствий атаки.
Один из БПЛА попал в асфальт рядом с заводом; на территории предприятия возник пожар. Другой БПЛА попал в многоэтажный дом, который находится в стадии строительства.
Губернатор липецкой области игорь артамонов сообщил о гибели женщины в результате атаки дронов. Речь идет о женщине 1954 года рождения. Еще два человека получили ранения: им оказывают необходимую медицинскую помощь.
По словам артамонова, в регионе сохраняется высокий уровень угрозы – продолжается фиксация якобы украинских БПЛА.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в российском ижевске прозвучали взрывы на электромеханическом заводе "Купол". Там производят ЗРК "Тор" и ударные БПЛА "Гарпия-А1" для армии рф.