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Атака на єлець: на заводі "Енергія" виробляли деталі для ракет "Іскандер" - ЦПД

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Завод "Енергія" у російському єльці, який виробляє батареї для ракет "Іскандер" та крилатих ракет, був атакований дронами. Це вже друга атака на підприємство за останні три місяці, внаслідок якої також постраждали житлові будівлі та є жертви.

Атака на єлець: на заводі "Енергія" виробляли деталі для ракет "Іскандер" - ЦПД

Внаслідок атаки дронів був уражений завод "Енергія" у місті єлець ліпецької області росії, на якому виробляються деталі для балістичних ракет "Іскандер". Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

"Енергія" - це одна з найбільш критичних цілей для росії. Там виготовляють батареї для блоків планерування і корекції ракет; для комплексу "Іскандер", а також крилатих ракет

– написав Коваленко.

Нагадаємо

У російському місті єлець ліпецької області дрони атакували завод "Енергія". Даний завод був атакований вдруге за останні три місяці.

Внаслідок атаки БПЛА також постраждали житлові будівлі. За словами губернатора ліпецької області ігоря артамонова, загинула жінка 1954 року народження. Також є поранені.

Раніше УНН повідомляв, що у російському іжевську пролунали вибухи на електромеханічному заводі "Купол". Там виробляють ЗРК "Тор" та ударні БПЛА "Гарпія-А1" для армії рф.

Євген Устименко

Євген Устименко

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