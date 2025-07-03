Генштаб підтвердив ураження "Енергії" у липецькій області
Київ • УНН
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження АО "Енергія" у місті Єлець Липецької області РФ. Цей об'єкт є частиною воєнно-промислового комплексу ворога.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливого об'єкта воєнно-промислового комплексу ворога - АО "Енергія" у місті Єлець у Липецькій області рф, пише УНН.
У межах зниження наступальних можливостей збройних сил російського агресора, у ніч на 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АО "Енергія" (Єлець, Липецька область рф), що займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження збройних сил російської федерації
Зокрема, як вказано, для універсальних модулів планерування та корекції. Це, за повідомленням, російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю.
Окрім цього, дане підприємство ВПК, як зазначається, виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.
Зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено
Результати вогневого ураження уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі.
Атака на єлець: на заводі "Енергія" виробляли деталі для ракет "Іскандер" - ЦПД03.07.25, 10:36 • 802 перегляди