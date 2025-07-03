Генштаб підтвердив ураження "Енергії" у липецькій області

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливого об'єкта воєнно-промислового комплексу ворога - АО "Енергія" у місті Єлець у Липецькій області рф, пише УНН.

У межах зниження наступальних можливостей збройних сил російського агресора, у ніч на 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АО "Енергія" (Єлець, Липецька область рф), що займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження збройних сил російської федерації - повідомили у Генштабі.

Зокрема, як вказано, для універсальних модулів планерування та корекції. Це, за повідомленням, російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю.

Окрім цього, дане підприємство ВПК, як зазначається, виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.

Зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено - наголосили у Генштабі.

Результати вогневого ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі.

Атака на єлець: на заводі "Енергія" виробляли деталі для ракет "Іскандер" - ЦПД