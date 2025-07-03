Генштаб підтвердив ураження "Енергії" у липецькій області

$41.810.01
49.130.28
ukenru
Трамп і Зеленський збираються зідзвонитися у п'ятницю - FT
10:48 • 3756 перегляди
Трамп і Зеленський збираються зідзвонитися у п'ятницю - FT
Ексклюзив
09:27 • 15420 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
08:45 • 43950 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
07:48 • 31646 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
06:58 • 38086 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Ексклюзив
06:55 • 32750 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Ексклюзив
06:19 • 26781 перегляди
Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини
2 липня, 18:14 • 49365 перегляди
У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
Ексклюзив
2 липня, 14:12 • 165442 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
2 липня, 13:11 • 93808 перегляди
Україна має зброю до кінця літа: далі можливий критичний момент - Bild
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.2м/с
41%
752мм
Популярнi новини
Нічний обстріл Одеси: 10 людей, включаючи дітей, врятовано з пошкодженої багатоповерхівки3 липня, 03:07 • 53409 перегляди
Україну накриє аномальна спека: де очікувати дощі 3 липня3 липня, 03:27 • 34886 перегляди
У Полтавській громаді пролунав вибух на тлі загрози дронів3 липня, 05:52 • 48654 перегляди
У НАТО впевнені - США скоротить свої війська у Європі: в альянсі переглядають оборонний план09:55 • 16587 перегляди
Закон не для всіх: головний юрист НБУ під слідством за "зловживання"досі не відсторонений від посади10:55 • 11388 перегляди
Публікації
Закон не для всіх: головний юрист НБУ під слідством за "зловживання"досі не відсторонений від посади10:55 • 11528 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки 08:45 • 43949 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
2 липня, 14:12 • 165442 перегляди
Україна стикається з правовими ризиками в експлуатації радянської авіатехніки – наявна системна проблема2 липня, 13:43 • 126519 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок2 липня, 13:18 • 141565 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Майкл Маккол
Кіпер Олег Олександрович
Анджей Дуда
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії09:28 • 7877 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 41840 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 50439 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 57880 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 112770 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк таймс
Іскандер (ОТРК)
Starlink
Шахед-136

Генштаб підтвердив ураження "Енергії" у липецькій області

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження АО "Енергія" у місті Єлець Липецької області РФ. Цей об'єкт є частиною воєнно-промислового комплексу ворога.

Генштаб підтвердив ураження "Енергії" у липецькій області

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливого об'єкта воєнно-промислового комплексу ворога - АО "Енергія" у місті Єлець у Липецькій області рф, пише УНН.

У межах зниження наступальних можливостей збройних сил російського агресора, у ніч на 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АО "Енергія" (Єлець, Липецька область рф), що займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження збройних сил російської федерації

- повідомили у Генштабі.

Зокрема, як вказано, для універсальних модулів планерування та корекції. Це, за повідомленням, російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю.

Окрім цього, дане підприємство ВПК, як зазначається, виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.

Зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено

- наголосили у Генштабі.

Результати вогневого ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі.

Атака на єлець: на заводі "Енергія" виробляли деталі для ракет "Іскандер" - ЦПД03.07.25, 10:36 • 802 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9