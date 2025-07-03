Генштаб підтвердив ураження складів боєприпасів окупантів на Донеччині

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження складів боєприпасів російських окупантів на ТОТ Донецької області, пише УНН.

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"У межах зниження наступальних можливостей противника, у ніч на 3 липня підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по складах боєприпасів російських окупантів у районі Великого Оріхового на ТОТ Донецької області. Ціль успішно уражено. Фіксувалася потужна вторинна детонація, характер якої вказує на вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню", - повідомили у Генштабі.

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Результати вогневого ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

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