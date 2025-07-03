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Генштаб підтвердив ураження складів боєприпасів окупантів на Донеччині

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складів боєприпасів російських окупантів у районі Великого Оріхового на Донеччині. Фіксувалася потужна вторинна детонація, що вказує на вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до РСЗВ.

Генштаб підтвердив ураження складів боєприпасів окупантів на Донеччині

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження складів боєприпасів російських окупантів на ТОТ Донецької області, пише УНН.

Деталі

"У межах зниження наступальних можливостей противника, у ніч на 3 липня підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по складах боєприпасів російських окупантів у районі Великого Оріхового на ТОТ Донецької області. Ціль успішно уражено. Фіксувалася потужна вторинна детонація, характер якої вказує на вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню", - повідомили у Генштабі.

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Результати вогневого ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Служба безпеки України
Україна
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