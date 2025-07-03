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Дрони СБУ уразили російські склади боєприпасів біля Харцизька

Київ • УНН

 • 472 перегляди

Дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії рф у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька. На складах лунали вибухи, вторинна детонація та пожежа, що знизило наступальний потенціал ворога.

Дрони СБУ уразили російські склади боєприпасів біля Харцизька

Дрони СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів біля тимчасово окупованого Харцизька, повідомили у спецслужбі, пише УНН.

Учора дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії рф у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька (Донецька область). Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа

- повідомили у СБУ.

В окупованому Харцизьку потужний вибух, почалася пожежа: детонує склад боєприпасів (відео)03.07.25, 00:02 • 15626 переглядiв

Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і, як вказали у СБУ, "має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база". "Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями", - зазначили у СБУ.

"СБУ продовжує системну роботу з ослаблення тилових баз армії рф. Кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога. Сезон літньої "бавовни" від СБУ в розпалі!" - підкреслили у спецслужбі.

СБУ атакувала дронами окупований Крим: знищено ворожу систему "Панцир-С1" та три гелікоптери28.06.25, 15:13 • 4145 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Донецька область
Служба безпеки України
Макіївка
Донецьк
Tesla
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