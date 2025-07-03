Дроны СБУ поразили российские склады боеприпасов возле Харцызска

Дроны СБУ взорвали российские склады боеприпасов возле временно оккупированного Харцызска, сообщили в спецслужбе, пишет УНН.

Вчера дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии РФ в селе Великое Орехово недалеко от Харцызска (Донецкая область). Начиная с 22:00, на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар - сообщили в СБУ.

В оккупированном Харцызске мощный взрыв, начался пожар: детонирует склад боеприпасов (видео)

Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и, как указали в СБУ, "имеет важное стратегическое значение, так как используется россиянами как тыловая база". "Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они являются законными военными целями", - отметили в СБУ.

"СБУ продолжает системную работу по ослаблению тыловых баз армии РФ. Каждая подобная спецоперация снижает наступательный потенциал врага. Сезон летней "бавовны" от СБУ в разгаре!" - подчеркнули в спецслужбе.

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