СБУ атаковала дронами оккупированный Крым: уничтожены вражеская система "Панцирь-С1" и три вертолета

Служба безопасности Украины нанесла оккупантам еще один болезненный удар. На этот раз в ночь с 27 на 28 июня дроны украинских спецслужб атаковали военный аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму, передает УНН.

Детали

По информации СБУ, было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным БпЛА врага.

Имеющиеся данные свидетельствуют об уничтожении многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" - говорится в сообщении.

В течение ночи на вражеском аэродроме происходила вторичная детонация, добавили в Службе безопасности.

В СБУ подчеркнули, что системно работают над снижением возможностей РФ наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины.

Оккупанты должны осознавать, что их дорогостоящая военная техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии боевого соприкосновения, ни на временно оккупированных территориях, ни в глубоком тылу врага - указано в сообщении.

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