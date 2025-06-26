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Центр спецопераций СБУ за время полномасштабного вторжения уничтожил российскую технику на более чем 5,5 млрд долларов

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Президент Зеленский поздравил Центр спецопераций "А" СБУ с годовщиной, отметив уничтожение военной техники рф более чем на 5,5 млрд долларов. Подразделение стабильно входит в тройку самых результативных в Украине.

Центр спецопераций СБУ за время полномасштабного вторжения уничтожил российскую технику на более чем 5,5 млрд долларов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов Центра специальных операций "А" СБУ с 31-й годовщиной создания подразделения и отметил их государственными наградами. Президент подчеркнул, что спецназовцы СБУ стабильно в тройке самых результативных подразделений Сил обороны и безопасности Украины по объемам уничтоженной техники, которой было уничтожено на более чем 5,5 млрд долларов, передает УНН.

Только на вашем счету и только за время полномасштабного вторжения, полномасштабной защиты нашего государства уже уничтоженной российской военной техники более чем на 5,5 млрд долларов - танки, боевые машины, системы РЭБ и другое оборудование, и это еще без учета результатов вашей операции "Паутина". Спецназовцы Службы безопасности стабильно в тройке самых результативных подразделений наших Сил обороны и безопасности Украины по объемам уничтоженной техники и врага 

- сказал Зеленский.

Напомним

23 июня Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины отметил 31-ю годовщину со дня создания. Глава СБУ Василий поздравил бойцов спецподразделения, указав, что оно заслуженно считается одним из самых эффективных среди Сил обороны.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина
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