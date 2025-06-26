Центр спецопераций СБУ за время полномасштабного вторжения уничтожил российскую технику на более чем 5,5 млрд долларов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов Центра специальных операций "А" СБУ с 31-й годовщиной создания подразделения и отметил их государственными наградами. Президент подчеркнул, что спецназовцы СБУ стабильно в тройке самых результативных подразделений Сил обороны и безопасности Украины по объемам уничтоженной техники, которой было уничтожено на более чем 5,5 млрд долларов, передает УНН.

Только на вашем счету и только за время полномасштабного вторжения, полномасштабной защиты нашего государства уже уничтоженной российской военной техники более чем на 5,5 млрд долларов - танки, боевые машины, системы РЭБ и другое оборудование, и это еще без учета результатов вашей операции "Паутина". Спецназовцы Службы безопасности стабильно в тройке самых результативных подразделений наших Сил обороны и безопасности Украины по объемам уничтоженной техники и врага - сказал Зеленский.

Напомним

23 июня Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины отметил 31-ю годовщину со дня создания. Глава СБУ Василий поздравил бойцов спецподразделения, указав, что оно заслуженно считается одним из самых эффективных среди Сил обороны.