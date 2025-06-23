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Брав участь в історічній операції "Павутина": що відомо про Центр спецоперацій "А" СБУ, який святкує 31 річницю створення

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Центр спецоперацій "А" СБУ відзначає 31-шу річницю, знищуючи ворожу техніку на мільярди доларів. ЦСО "А" поповнює ряди новобранцями, шукаючи нові тактики для ефективного наступу.

Брав участь в історічній операції "Павутина": що відомо про Центр спецоперацій "А" СБУ, який святкує 31 річницю створення

23 червня Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України відзначає 31-шу річницю з дня створення. Голова СБУ Василь привітав бійців спецпідрозділу, вказавши, що він заслужено вважається одним із найефективніших серед Сил оборони. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ. 

ЦСО "А" СБУ – підрозділ, який не просто знищує ворога, а виконує надважливу місію: забезпечує захист нашої держави, її громадян, її майбутнього! Адже сьогодні ми ведемо війну саме за існування України

– зазначив генерал-лейтенант Василь Малюк 

За словами очільника СБУ, спецпризначенці Центру системно знижують бойовий потенціал рф і досягають у цьому значних результатів. "Кожен шостий танк, вражений Силами оборони України, – це результат СБУ, а на рахунку саме ЦСО "А" їх вже 1610. І ця цифра лише зростатиме!", – підкреслив Малюк.

Зокрема, з початку повномасштабної агресії і станом на 20 червня 2025 року усі підрозділи СБУ уразили 1972 російські танки, з них 1610 — на рахунку саме ЦСО "А".

Зазначається, що спецпризначенці Служби безпеки стабільно входять до трійки найрезультативніших підрозділів Сил оборони за обсягами знищеної техніки та живої сили противника за допомогою безпілотників. Загалом на рахунку ЦСО "А" — "відмінусованої" ворожої техніки на понад 5,5 мільярда доларів США: танки, бойові машини, системи ППО, РЕБи та інше обладнання (і це – без урахування збитків внаслідок спецоперації СБУ "Павутина").

Спецоперація "Павутина": СБУ використала спеціально розроблені дрони11.06.25, 11:56 • 2852 перегляди

Серед техніки рашистів, яку уразили бійці ЦСО "А" СБУ (станом на 20 червня 2025 року):

  • 1610 танків;
    • 2878 ББМ;
      • 229 РСЗВ;
        • 2655 артилерійських систем;
          • 329 систем ППО;
            • 367 систем РЕБ/РЕР;
              • 1937 БпЛА;
                • 4 гелікоптери.

                  Голова СБУ наголосив, що завдяки ЦСО "А" у глибокому тилу ворога постійно палає "бавовна" та вибухають військові склади, бази, аеродроми та підприємства, які працюють на "оборонку".

                  В СБУ нагадали, що оператори дронів ЦСО "А" СБУ брали участь в історичній спецоперації "Павутина", під час якої було завдано удару по стратегічній авіації рф. Одночасно на чотирьох аеродромах у глибокому тилу рашистів було вражено 41 бойовий літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. Внаслідок операції 34% всієї стратегічної авіації рф було виведено з ладу, а орієнтовна вартість втрат окупантів становила понад 7 мільярдів доларів.

                  За внесок у боротьбу з ворогом під час повномасштабного вторгнення 17 воїнів ЦСО "А" СБУ нагороджені званнями Герой України, ще понад 800 бійців – удостоєні іншими державними нагородами.

                  У свій день народження ЦСО "А" продовжує працювати — готуються нові операції, які стануть черговим "сюрпризом" для противника

                  - йдеться у заяві СБУ. 

                  Водночас підрозділ активно набирає новобранців, у тому числі й із числа цивільних, які пройдуть професійну підготовку і стануть частиною елітної команди. Подати анкету можна за посиланням

                  Спецоперація "Павутина" показала, що в росії більше немає безпечних місць - МЗС 13.06.25, 13:06 • 3022 перегляди

                  Тетяна Краєвська

                  Тетяна Краєвська

                  Війна
                  Ту-160
                  Ту-95
                  Ту-22М
                  Малюк Василь Васильович
                  Служба безпеки України
                  Україна
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