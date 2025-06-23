Участвовал в исторической операции "Паутина": что известно о Центре спецопераций "А" СБУ, который празднует 31 годовщину создания

23 июня Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины отмечает 31-ю годовщину со дня создания. Глава СБУ Василий поздравил бойцов спецподразделения, указав, что оно заслуженно считается одним из самых эффективных среди Сил обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

ЦСО "А" СБУ – подразделение, которое не просто уничтожает врага, а выполняет сверхважную миссию: обеспечивает защиту нашего государства, его граждан, его будущего! Ведь сегодня мы ведем войну именно за существование Украины – отметил генерал-лейтенант Василий Малюк

По словам главы СБУ, спецназовцы Центра системно снижают боевой потенциал рф и достигают в этом значительных результатов. "Каждый шестой танк, пораженный Силами обороны Украины, – это результат СБУ, а на счету именно ЦСО "А" их уже 1610. И эта цифра будет только расти!", – подчеркнул Малюк.

В частности, с начала полномасштабной агрессии и по состоянию на 20 июня 2025 года все подразделения СБУ поразили 1972 российских танка, из них 1610 — на счету именно ЦСО "А".

Отмечается, что спецназовцы Службы безопасности стабильно входят в тройку самых результативных подразделений Сил обороны по объемам уничтоженной техники и живой силы противника с помощью беспилотников. Всего на счету ЦСО "А" — "отминусованной" вражеской техники более чем на 5,5 миллиарда долларов США: танки, боевые машины, системы ПВО, РЭБ и другое оборудование (и это – без учета убытков вследствие спецоперации СБУ "Паутина").

Спецоперация "Паутина": СБУ использовала специально разработанные дроны

Среди техники рашистов, которую поразили бойцы ЦСО "А" СБУ (по состоянию на 20 июня 2025 года):

1610 танков;

2878 ББМ;

229 РСЗО;

2655 артиллерийских систем;

329 систем ПВО;

367 систем РЭБ/РЭР;

1937 БпЛА;

4 вертолета.

Глава СБУ отметил, что благодаря ЦСО "А" в глубоком тылу врага постоянно пылает "хлопок" и взрываются военные склады, базы, аэродромы и предприятия, которые работают на "оборонку".

В СБУ напомнили, что операторы дронов ЦСО "А" СБУ принимали участие в исторической спецоперации "Паутина", во время которой был нанесен удар по стратегической авиации рф. Одновременно на четырех аэродромах в глубоком тылу рашистов был поражен 41 боевой самолет, среди которых – А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. В результате операции 34% всей стратегической авиации рф было выведено из строя, а ориентировочная стоимость потерь оккупантов составила более 7 миллиардов долларов.

За вклад в борьбу с врагом во время полномасштабного вторжения 17 воинов ЦСО "А" СБУ награждены званиями Герой Украины, еще более 800 бойцов – удостоены других государственных наград.

В свой день рождения ЦСО "А" продолжает работать — готовятся новые операции, которые станут очередным "сюрпризом" для противника - говорится в заявлении СБУ.

В то же время подразделение активно набирает новобранцев, в том числе и из числа гражданских, которые пройдут профессиональную подготовку и станут частью элитной команды. Подать анкету можно по ссылке.

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