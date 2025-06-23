Участвовал в исторической операции "Паутина": что известно о Центре спецопераций "А" СБУ, который празднует 31 годовщину создания

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию
07:05 • 9004 просмотра
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию
Эксклюзив
22 июня, 16:24 • 59896 просмотра
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
22 июня, 15:59 • 101788 просмотра
Цена на нефть может взлететь вдвое: эксперт рассказал, чем грозит перекрытие Ормузского пролива
Эксклюзив
22 июня, 15:12 • 83386 просмотра
Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск
Эксклюзив
22 июня, 07:59 • 100644 просмотра
Неделя внутренней трансформации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23–29 июня
21 июня, 18:14 • 203898 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 09:38 • 141507 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
21 июня, 07:00 • 275227 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 129616 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 140198 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.8м/с
53%
747мм
Популярные новости
россия атаковала Киев "Шахедами" и баллистикой: 5 пострадавших, последствия обстрела зафиксированы в семи районах города22 июня, 22:36 • 42458 просмотра
Во время атаки Киева поврежден выход со станции метро "Святошин"23 июня, 01:24 • 28883 просмотра
Массированный обстрел Киевщины: одна погибшая, 4 раненых23 июня, 02:21 • 28241 просмотра
Комбинированный удар по Киеву: по меньшей мере 5 погибших, 19 раненых, среди них дети и беременная женщина (видео)04:00 • 18503 просмотра
Над Украиной во время ночной атаки рф обезвредили 339 из 352 дронов и 15 из 16 ракет06:23 • 19790 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 275227 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 331480 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 213193 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 262845 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 144903 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Резников
Пит Хегсетх
Рустем Умєров
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Сумская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 80763 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 203898 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 82550 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 85194 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 90901 просмотра
Актуальное
НАСАМС
9К720 Искандер
Northrop Grumman B-2 Spirit
F-16 Fighting Falcon
Фокс Ньюс

Участвовал в исторической операции "Паутина": что известно о Центре спецопераций "А" СБУ, который празднует 31 годовщину создания

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Центр специальных операций "А" СБУ отмечает 31-ю годовщину, уничтожая вражескую технику на миллиарды долларов. ЦСО "А" пополняет ряды новобранцами, ища новые тактики для эффективного наступления.

Участвовал в исторической операции "Паутина": что известно о Центре спецопераций "А" СБУ, который празднует 31 годовщину создания

23 июня Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины отмечает 31-ю годовщину со дня создания. Глава СБУ Василий поздравил бойцов спецподразделения, указав, что оно заслуженно считается одним из самых эффективных среди Сил обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ. 

ЦСО "А" СБУ – подразделение, которое не просто уничтожает врага, а выполняет сверхважную миссию: обеспечивает защиту нашего государства, его граждан, его будущего! Ведь сегодня мы ведем войну именно за существование Украины

– отметил генерал-лейтенант Василий Малюк 

По словам главы СБУ, спецназовцы Центра системно снижают боевой потенциал рф и достигают в этом значительных результатов. "Каждый шестой танк, пораженный Силами обороны Украины, – это результат СБУ, а на счету именно ЦСО "А" их уже 1610. И эта цифра будет только расти!", – подчеркнул Малюк.

В частности, с начала полномасштабной агрессии и по состоянию на 20 июня 2025 года все подразделения СБУ поразили 1972 российских танка, из них 1610 — на счету именно ЦСО "А".

Отмечается, что спецназовцы Службы безопасности стабильно входят в тройку самых результативных подразделений Сил обороны по объемам уничтоженной техники и живой силы противника с помощью беспилотников. Всего на счету ЦСО "А" — "отминусованной" вражеской техники более чем на 5,5 миллиарда долларов США: танки, боевые машины, системы ПВО, РЭБ и другое оборудование (и это – без учета убытков вследствие спецоперации СБУ "Паутина").

Спецоперация "Паутина": СБУ использовала специально разработанные дроны11.06.25, 11:56 • 2852 просмотра

Среди техники рашистов, которую поразили бойцы ЦСО "А" СБУ (по состоянию на 20 июня 2025 года):

  • 1610 танков;
    • 2878 ББМ;
      • 229 РСЗО;
        • 2655 артиллерийских систем;
          • 329 систем ПВО;
            • 367 систем РЭБ/РЭР;
              • 1937 БпЛА;
                • 4 вертолета.

                  Глава СБУ отметил, что благодаря ЦСО "А" в глубоком тылу врага постоянно пылает "хлопок" и взрываются военные склады, базы, аэродромы и предприятия, которые работают на "оборонку".

                  В СБУ напомнили, что операторы дронов ЦСО "А" СБУ принимали участие в исторической спецоперации "Паутина", во время которой был нанесен удар по стратегической авиации рф. Одновременно на четырех аэродромах в глубоком тылу рашистов был поражен 41 боевой самолет, среди которых – А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. В результате операции 34% всей стратегической авиации рф было выведено из строя, а ориентировочная стоимость потерь оккупантов составила более 7 миллиардов долларов.

                  За вклад в борьбу с врагом во время полномасштабного вторжения 17 воинов ЦСО "А" СБУ награждены званиями Герой Украины, еще более 800 бойцов – удостоены других государственных наград.

                  В свой день рождения ЦСО "А" продолжает работать — готовятся новые операции, которые станут очередным "сюрпризом" для противника

                  - говорится в заявлении СБУ. 

                  В то же время подразделение активно набирает новобранцев, в том числе и из числа гражданских, которые пройдут профессиональную подготовку и станут частью элитной команды. Подать анкету можно по ссылке

                  Спецоперация "Паутина" показала, что в россии больше нет безопасных мест - МИД13.06.25, 13:06 • 3022 просмотра

                  Татьяна Краевская

                  Татьяна Краевская

                  Война
                  Ту-160
                  Ту-95
                  Туполев Ту-22М
                  Василий Малюк
                  Служба безопасности Украины
                  Украина
                  Tesla
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  S&P 500
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  ,
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Brent Oil
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Gold
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  ,
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  Gas TTF
                  $
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  .
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9
                  0
                  0
                  1
                  2
                  3
                  4
                  5
                  6
                  7
                  8
                  9