Спецоперация "Паутина" показала, что в россии больше нет безопасных мест - МИД

Спецоперация "Паутина" показала, что Украина может добраться до легитимных военных целей на территории россии в любом месте. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме GLOBSEC-2025 в Праге, передает УНН.

Операция "Паутина" продемонстрировала, что в россии больше нет безопасных мест. Мы можем добраться до легитимных военных целей на территории рф в любом месте - сказал Сибига.

Спецоперация "Паутина": СБУ использовала специально разработанные дроны

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1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу рф: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стратегические бомбардировщики, которые были поражены в результате спецоперации "Паутина", россия использовала для имитации ракетных ударов по территории НАТО.