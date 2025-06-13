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Спецоперация "Паутина" показала, что в россии больше нет безопасных мест - МИД

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Украина может добраться до военных целей в любой точке рф. Спецоперация СБУ поразила 4 аэродрома, уничтожив 41 единицу техники на более чем 7 млрд долларов.

Спецоперация "Паутина" показала, что в россии больше нет безопасных мест - МИД

Спецоперация "Паутина" показала, что Украина может добраться до легитимных военных целей на территории россии в любом месте. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме GLOBSEC-2025 в Праге, передает УНН.

Операция "Паутина" продемонстрировала, что в россии больше нет безопасных мест. Мы можем добраться до легитимных военных целей на территории рф в любом месте

- сказал Сибига.

Спецоперация "Паутина": СБУ использовала специально разработанные дроны11.06.25, 11:56 • 2768 просмотров

Дополнение

1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу рф: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стратегические бомбардировщики, которые были поражены в результате спецоперации "Паутина", россия использовала для имитации ракетных ударов по территории НАТО. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Ил-78
Ту-160
Ту-95
Туполев Ту-22М
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Владимир Зеленский
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