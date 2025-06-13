Спецоперація "Павутина" показала, що в росії більше немає безпечних місць - МЗС

Спецоперації "Павутина" показала, що Україна може дістатися до легітимних військових цілей на території росії у будь-якому місці. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на форумі GLOBSEC-2025 у Празі, передає УНН.

Операція "Павутина" продемонструвала, що в росії більше немає безпечних місць. Ми можемо дістатися до легітимних військових цілей на території рф у будь-якому місці - сказав Сибіга.

Спецоперація "Павутина": СБУ використала спеціально розроблені дрони

Доповнення

1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу рф: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що стратегічні бомбардувальники, які були уражені в результаті спецоперації "Павутина", росія використовувала для імітації ракетних ударів по території НАТО.