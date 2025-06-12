Зеленський про уражені російські літаки: рф використовувала їх для імітації ракетних ударів по території НАТО

Стратегічні бомбардувальники, які були уражені в результаті спецоперації "Павутина", росія використовувала для імітації ракетних ударів по території НАТО. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Global Security Forum, передає УНН.

Деталі

12 днів тому ми завершили останній етап нашої операції під назвою "Павутина". Дешеві безпілотники – частина малобюджетної операції Служби безпеки України – вразили дещо дуже, дуже дороге для росії в усіх сенсах цього слова – стратегічні бомбардувальники на віддалених військових аеродромах - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що це була цілком законна операція, спрямована проти тих літаків, які росія використовувала, щоб тероризувати Україну та погрожувати НАТО.

І це були не просто схожі стратегічні бомбардувальники, а саме ті, які росія використовувала для імітації ракетних ударів по території НАТО. Загалом, як я вже сказав, було знищено або серйозно пошкоджено 41 російський військовий літак, і все це відбувалося майже в прямому ефірі, на очах у всього світу. І це чітко показує, як змінюються технології ведення війни. Десять років тому такий удар було б неможливо уявити - заявив Зеленський.

Спецоперація "Павутина": СБУ використала спеціально розроблені дрони

Доповнення

1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу рф: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".