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Зеленский о пораженных российских самолетах: рф использовала их для имитации ракетных ударов по территории НАТО

Киев • УНН

 • 1312 просмотра

Зеленский заявил, что стратегические бомбардировщики, пораженные в ходе операции "Паутина", использовались россией для имитации ракетных ударов по территории НАТО. Всего было уничтожено или повреждено 41 самолет.

Зеленский о пораженных российских самолетах: рф использовала их для имитации ракетных ударов по территории НАТО

Стратегические бомбардировщики, которые были поражены в результате спецоперации "Паутина", россия использовала для имитации ракетных ударов по территории НАТО. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Global Security Forum, передает УНН.

Детали

12 дней назад мы завершили последний этап нашей операции под названием "Паутина". Дешевые беспилотники – часть малобюджетной операции Службы безопасности Украины – поразили кое-что очень, очень дорогое для россии во всех смыслах этого слова – стратегические бомбардировщики на отдаленных военных аэродромах

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что это была вполне законная операция, направленная против тех самолетов, которые россия использовала, чтобы терроризировать Украину и угрожать НАТО.

И это были не просто похожие стратегические бомбардировщики, а именно те, которые россия использовала для имитации ракетных ударов по территории НАТО. В общем, как я уже сказал, было уничтожено или серьезно повреждено 41 российский военный самолет, и все это происходило почти в прямом эфире, на глазах у всего мира. И это четко показывает, как меняются технологии ведения войны. Десять лет назад такой удар было бы невозможно представить

- заявил Зеленский.

Спецоперация "Паутина": СБУ использовала специально разработанные дроны11.06.25, 11:56 • 2678 просмотров

Дополнение

1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу рф: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
Ил-78
Ту-160
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