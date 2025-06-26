Центр спецоперацій СБУ за час повномасштабного вторгнення знищили російську техніки на понад 5,5 млрд доларів

$41.660.13
48.320.18
ukenru
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
16:34 • 36729 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
16:15 • 34236 перегляди
“Очікуємо гарні новини найближчим часом”: Буданов натякнув на новий обмін полоненими
14:09 • 37984 перегляди
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
Ексклюзив
26 червня, 10:24 • 61184 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 144606 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
26 червня, 08:26 • 74265 перегляди
Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 169022 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 07:30 • 72635 перегляди
Що відбувається з авіаційною технікою після того, як вона "відпрацювала своє" – коментарі експертів
26 червня, 06:55 • 63845 перегляди
Масштабний збій "Резерв+" 26 червня: у Міноборони розповіли, коли ситуація стабілізується
25 червня, 19:38 • 67355 перегляди
Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
46%
748мм
Популярнi новини
Напад на офіцера "Азова" Андрія Кориневича в Івано-Франківську: з'явилась реакція МВС26 червня, 10:00 • 19887 перегляди
Велика афера: деталі Airbus і Boeing потрапляють до росіян, незважаючи на санкції26 червня, 10:08 • 5108 перегляди
Венеція закрила цілий район міста через весілля Безоса та Санчес: церемонія почнеться ввечері26 червня, 12:23 • 14749 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 червня, 13:18 • 53870 перегляди
Подвійна гра претендента на “Гулівер” Адамовського: чому компанію з оточення Порошенка знову допустили до конкурсу15:27 • 54545 перегляди
Публікації
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
16:34 • 36729 перегляди
Подвійна гра претендента на “Гулівер” Адамовського: чому компанію з оточення Порошенка знову допустили до конкурсу15:27 • 54624 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 144606 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 169022 перегляди
Знову за старе? Кузьміних зацікавився 10 мільйонами гривень, що мають виділити лікарням Житомира25 червня, 17:45 • 150275 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Джефф Безос
Марін Ле Пен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Іран
Польща
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 червня, 13:18 • 53921 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 90756 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 64842 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 72400 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 25 червня, 15:21 • 63533 перегляди
Актуальне
Truth Social
Tesla Model Y
Файненшл таймс
Ґардіан
Falcon 9

Центр спецоперацій СБУ за час повномасштабного вторгнення знищили російську техніки на понад 5,5 млрд доларів

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Президент Зеленський привітав Центр спецоперацій "А" СБУ з річницею, відзначивши знищення військової техніки рф на понад 5,5 млрд доларів. Підрозділ стабільно входить до трійки найрезультативніших в Україні.

Центр спецоперацій СБУ за час повномасштабного вторгнення знищили російську техніки на понад 5,5 млрд доларів

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Центру спеціальних операцій "А" СБУ з 31-ю річницею створення підрозділу та відзначив їх державними нагородами. Президент наголосив, що спецпризначенці СБУ стабільно у трійці найбільш результативних підрозділів Сил оборони та безпеки України за обсягами знищеної техніки, якої було знищено на понад 5,5 млрд доларів, передає УНН.

Тільки на вашому рахунку і тільки за час повномасштабного вторгнення, повномасштабного захисту нашої держави вже є знищеною російською військовою техніки більш ніж на 5,5 млрд доларів - танки, бойові машини, системи РЕБ та інше обладнання, і це ще без врахування результатів вашої операції "Павутина". Спецпризначенці Служби безпеки стабільно в трійці найбільш результативних підрозділів наших Сил оборони та безпеки України за обсягами знищеної техніки та ворога 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

23 червня Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України відзначив 31-шу річницю з дня створення. Голова СБУ Василь привітав бійців спецпідрозділу, вказавши, що він заслужено вважається одним із найефективніших серед Сил оборони.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9