Центр спецоперацій СБУ за час повномасштабного вторгнення знищили російську техніки на понад 5,5 млрд доларів

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Центру спеціальних операцій "А" СБУ з 31-ю річницею створення підрозділу та відзначив їх державними нагородами. Президент наголосив, що спецпризначенці СБУ стабільно у трійці найбільш результативних підрозділів Сил оборони та безпеки України за обсягами знищеної техніки, якої було знищено на понад 5,5 млрд доларів, передає УНН.

Тільки на вашому рахунку і тільки за час повномасштабного вторгнення, повномасштабного захисту нашої держави вже є знищеною російською військовою техніки більш ніж на 5,5 млрд доларів - танки, бойові машини, системи РЕБ та інше обладнання, і це ще без врахування результатів вашої операції "Павутина". Спецпризначенці Служби безпеки стабільно в трійці найбільш результативних підрозділів наших Сил оборони та безпеки України за обсягами знищеної техніки та ворога - сказав Зеленський.

Нагадаємо

23 червня Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України відзначив 31-шу річницю з дня створення. Голова СБУ Василь привітав бійців спецпідрозділу, вказавши, що він заслужено вважається одним із найефективніших серед Сил оборони.