Генштаб подтвердил поражение складов боеприпасов оккупантов в Донецкой области
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение складов боеприпасов российских оккупантов в районе Великого Орехового в Донецкой области. Фиксировалась мощная вторичная детонация, что указывает на взрывы зенитных управляемых ракет и боеприпасов к РСЗО.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение складов боеприпасов российских оккупантов на ВОТ Донецкой области, пишет УНН.
Детали
"В рамках снижения наступательных возможностей противника, в ночь на 3 июля подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по складам боеприпасов российских оккупантов в районе Большого Орехового на ВОТ Донецкой области. Цель успешно поражена. Фиксировалась мощная вторичная детонация, характер которой указывает на взрывы зенитных управляемых ракет и боеприпасов к реактивным системам залпового огня", - сообщили в Генштабе.
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Результаты огневого поражения уточняются.
"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
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