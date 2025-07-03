Генштаб подтвердил поражение складов боеприпасов оккупантов в Донецкой области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение складов боеприпасов российских оккупантов на ВОТ Донецкой области, пишет УНН.

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"В рамках снижения наступательных возможностей противника, в ночь на 3 июля подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по складам боеприпасов российских оккупантов в районе Большого Орехового на ВОТ Донецкой области. Цель успешно поражена. Фиксировалась мощная вторичная детонация, характер которой указывает на взрывы зенитных управляемых ракет и боеприпасов к реактивным системам залпового огня", - сообщили в Генштабе.

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Результаты огневого поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

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