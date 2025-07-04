Понад 1100 окупантів і десятки артсистем: Генштабі ЗСУ оприлюднив бойові втрати рф
Київ • УНН
За минулу добу російська окупаційна армія втратила 1120 військових та десятки одиниць озброєння. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.25 склали понад мільйон особового складу.
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні проти України втратила 1120 військових та десятки одиниць озброєння та техніки. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1024210 (+1120) осіб
- танків – 10988 (+2) од
- бойових броньованих машин – 22946 (+10) од
- артилерійських систем – 29865 (+50) од
- РСЗВ – 1428 (+1) од
- засоби ППО – 1191 (+0) од
- літаків – 420 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43303 (+205)
- крилаті ракети – 3436 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 53999 (+112)
- спеціальна техніка – 3925 (+3)
Дані уточнюються.
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