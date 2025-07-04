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Понад 1100 окупантів і десятки артсистем: Генштабі ЗСУ оприлюднив бойові втрати рф

Київ • УНН

 • 1286 перегляди

За минулу добу російська окупаційна армія втратила 1120 військових та десятки одиниць озброєння. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.25 склали понад мільйон особового складу.

Понад 1100 окупантів і десятки артсистем: Генштабі ЗСУ оприлюднив бойові втрати рф

Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні проти України втратила 1120 військових та десятки одиниць озброєння та техніки. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1024210 (+1120) осіб
    • танків – 10988 (+2) од
      • бойових броньованих машин – 22946 (+10) од
        • артилерійських систем – 29865 (+50) од
          • РСЗВ – 1428 (+1) од
            • засоби ППО – 1191 (+0) од
              • літаків – 420 (+0) од
                • гелікоптерів – 340 (+0) од
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43303 (+205)
                    • крилаті ракети – 3436 (+0)
                      • кораблі / катери – 28 (+0)
                        • підводні човни – 1 (+0)
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 53999 (+112)
                            • спеціальна техніка – 3925 (+3)

                              Дані уточнюються.

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                              Gas TTF
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