Понад 1100 окупантів і десятки артсистем: Генштабі ЗСУ оприлюднив бойові втрати рф

Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні проти України втратила 1120 військових та десятки одиниць озброєння та техніки. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1024210 (+1120) осіб

танків – 10988 (+2) од

бойових броньованих машин – 22946 (+10) од

артилерійських систем – 29865 (+50) од

РСЗВ – 1428 (+1) од

засоби ППО – 1191 (+0) од

літаків – 420 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43303 (+205)

крилаті ракети – 3436 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 53999 (+112)

спеціальна техніка – 3925 (+3)

Дані уточнюються.

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