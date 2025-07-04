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Атака на Киев: в жилом доме есть угроза обрушения, пострадала пожарно-спасательная часть

Киев • УНН

 • 96 просмотра

В Киеве из-за массированной атаки россии в одном из жилых домов существует угроза обрушения перекрытий между 2 и 3 этажами. Пострадала пожарно-спасательная часть, личный состав не пострадал.

Атака на Киев: в жилом доме есть угроза обрушения, пострадала пожарно-спасательная часть

Из-за массированной российской атаки в одном из жилых домов столицы существует угроза обрушения, пострадала пожарно-спасательная часть.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС Светлана Водолага в эфире телемарафона, передает УНН

Сейчас мы работаем в двух районах столицы на шести локациях, где больше всего нужна наша помощь. Это как жилые дома, административные здания и гражданская инфраструктура. На этой локации, которая позади (Водолаги – ред.) повреждено перекрытие между этажами, между 2 и 3 этажами. Существует угроза обрушения, поэтому спасатели работают на месте. Жителей пока не пускаем в помещения, потому что это представляет опасность

- рассказала Водолага.

Она сообщила, что пострадала пожарно-спасательная часть.

В результате атаки пострадала одна из наших пожарно-спасательных частей, которая больше всего по Киеву выезжает на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, личный состав не пострадал

- заявила Водолага.

Также она прокомментировала, могут ли люди находиться под завалами.

Предварительно в жилом секторе у нас нет информации, что под завалами могут быть люди. Что касается других локаций, то вероятность может быть. То есть нет окончательной информации. Погибших пока нет

- рассказала Водолага.

Она отметила, что по пострадавшим цифры могут различаться. 

Потому что у нас было более 20 пострадавших, но цифры могут меняться, ведь люди могут самостоятельно обращаться в медицинские учреждения

- добавила пресс-секретарь ГСЧС.

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Дополнение

В Киеве в результате массированной ночной атаки РФ более 20 мест с повреждениями, затронуто 6 районов столицы, больше всего - Соломенский.

Сейчас известно о 23 пострадавших в Киеве из-за атаки РФ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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