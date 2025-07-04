Атака на Киев: в жилом доме есть угроза обрушения, пострадала пожарно-спасательная часть
Киев • УНН
В Киеве из-за массированной атаки россии в одном из жилых домов существует угроза обрушения перекрытий между 2 и 3 этажами. Пострадала пожарно-спасательная часть, личный состав не пострадал.
Из-за массированной российской атаки в одном из жилых домов столицы существует угроза обрушения, пострадала пожарно-спасательная часть.
Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС Светлана Водолага в эфире телемарафона, передает УНН.
Сейчас мы работаем в двух районах столицы на шести локациях, где больше всего нужна наша помощь. Это как жилые дома, административные здания и гражданская инфраструктура. На этой локации, которая позади (Водолаги – ред.) повреждено перекрытие между этажами, между 2 и 3 этажами. Существует угроза обрушения, поэтому спасатели работают на месте. Жителей пока не пускаем в помещения, потому что это представляет опасность
Она сообщила, что пострадала пожарно-спасательная часть.
В результате атаки пострадала одна из наших пожарно-спасательных частей, которая больше всего по Киеву выезжает на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, личный состав не пострадал
Также она прокомментировала, могут ли люди находиться под завалами.
Предварительно в жилом секторе у нас нет информации, что под завалами могут быть люди. Что касается других локаций, то вероятность может быть. То есть нет окончательной информации. Погибших пока нет
Она отметила, что по пострадавшим цифры могут различаться.
Потому что у нас было более 20 пострадавших, но цифры могут меняться, ведь люди могут самостоятельно обращаться в медицинские учреждения
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Дополнение
В Киеве в результате массированной ночной атаки РФ более 20 мест с повреждениями, затронуто 6 районов столицы, больше всего - Соломенский.
Сейчас известно о 23 пострадавших в Киеве из-за атаки РФ.