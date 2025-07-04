Масована нічна атака рф на Київ: зачепило 6 районів, найбільше - Солом'янський
Київ • УНН
Київ зазнав однієї з найбільших комбінованих атак, зафіксовано понад 20 пошкоджень у 6 районах, найбільше постраждав Солом'янський. Понад 20 людей постраждали, 14 госпіталізовано, серед них 10-річна дівчинка.
У Києві внаслідок масованої нічної атаки рф понад 20 місць з пошкодженнями, зачепило 6 районів столиці, найбільше - Солом'янський, повідомив у п'ятницю голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
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"Одна з найбільших комбінованих атак. 550 засобів повітряного нападу по Україні. І майже все, чим сьогодні атакувала росія - на столицю. Наразі зафіксовано понад 20 локацій з пошкодженнями. Маємо понад 20 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка. Є інформація про 14 госпіталізованих", - написав Ткаченко.
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З його слів, продовжують надходити уточнені дані:
- найбільше постраждав Соломʼянський район. На Відрадному - житлові будинки, магазини. На інших локаціях пошкоджено приватний будинок, школи, кафе, гаражний кооператив, СТО. Також рятувальники зараз борються з вогнем в зоні нежитлової забудови. У районі пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, 5 закладів освіти, багато приватних будинків;
- у Святошинському районі наслідки та пошкодження щонайменше на 6 локаціях. Не менше 10 багатоквартирних житлових будинків постраждали. Найбільше - на Леся Курбаса. Рятувальники загасили займання автомобілів. На одній з локацій пошкоджено 2 та 3 поверхи 14-поверхового житлового будинку;
- постраждав також Дніпровський район. Незначні пошкодження в кількох локаціях. Також фахівці знайшли частини ворожих дронів поруч з ліцеєм;
- у Дарницькому районі частини ворожих дронів виявили на відкритій території. Обійшлося без масштабних руйнувань;
- у Шевченківському районі пошкоджені два житлові будинки. Без постраждалих. Будинки ще не заселені. Також пожежа виникла на відкритій території поруч зі школою;
- у Голосіївському районі частини ворожих цілей виявили в кількох місцях.
"росіяни - нелюди. Але вони програють. Зробимо все для цього. Тому що зло ніколи не перемагає. Ніколи", - наголосив Ткаченко.
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