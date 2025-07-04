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Массированная ночная атака РФ на Киев: затронуто 6 районов, больше всего - Соломенский

Киев • УНН

 • 1124 просмотра

Киев подвергся одной из крупнейших комбинированных атак, зафиксировано более 20 повреждений в 6 районах, больше всего пострадал Соломенский. Более 20 человек пострадали, 14 госпитализированы, среди них 10-летняя девочка.

Массированная ночная атака РФ на Киев: затронуто 6 районов, больше всего - Соломенский

В Киеве в результате массированной ночной атаки РФ более 20 мест с повреждениями, задело 6 районов столицы, больше всего - Соломенский, сообщил в пятницу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Одна из крупнейших комбинированных атак. 550 средств воздушного нападения по Украине. И почти все, чем сегодня атаковала Россия - на столицу. Сейчас зафиксировано более 20 локаций с повреждениями. Имеем более 20 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка. Есть информация о 14 госпитализированных", - написал Ткаченко.

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По его словам, продолжают поступать уточненные данные:

  • больше всего пострадал Соломенский район. На Отрадном - жилые дома, магазины. На других локациях повреждены частный дом, школы, кафе, гаражный кооператив, СТО. Также спасатели сейчас борются с огнем в зоне нежилой застройки. В районе повреждено более 30 многоквартирных домов, 5 учебных заведений, много частных домов;
    • в Святошинском районе последствия и повреждения по меньшей мере на 6 локациях. Не менее 10 многоквартирных жилых домов пострадали. Больше всего - на Леся Курбаса. Спасатели потушили возгорание автомобилей. На одной из локаций повреждены 2 и 3 этажи 14-этажного жилого дома;
      • пострадал также Днепровский район. Незначительные повреждения в нескольких локациях. Также специалисты нашли части вражеских дронов рядом с лицеем;
        • в Дарницком районе части вражеских дронов обнаружили на открытой территории. Обошлось без масштабных разрушений;
          • в Шевченковском районе повреждены два жилых дома. Без пострадавших. Дома еще не заселены. Также пожар возник на открытой территории рядом со школой;
            • в Голосеевском районе части вражеских целей обнаружили в нескольких местах.

              "Россияне - нелюди. Но они проиграют. Сделаем все для этого. Потому что зло никогда не побеждает. Никогда", - подчеркнул Ткаченко.

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              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

              ВойнаКиев
              Украина
              Киев
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