Атака россиян на Киев 4 июля: зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
Эксклюзив
05:57 • 8211 просмотра
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
3 июля, 23:41 • 22947 просмотра
США не прекращали военную помощь Украине - Трамп
Эксклюзив
3 июля, 14:02 • 125573 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
Эксклюзив
3 июля, 09:27 • 117585 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 129037 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
3 июля, 07:48 • 83518 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
3 июля, 06:58 • 80712 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
2 июля, 18:14 • 52968 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Эксклюзив
3 июля, 06:55 • 43186 просмотра
Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
Эксклюзив
3 июля, 06:19 • 30567 просмотра
Аллергия на солнце: врач рассказал о симптомах и причинах
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3.2м/с
39%
751мм
Популярные новости
Сенаторы США расследуют пятимесячную паузу Трампа в санкциях против РФ3 июля, 22:02 • 70357 просмотра
Массированная атака на Киев: последствия зафиксированы в 6 районах столицы, 19 пострадавших3 июля, 22:36 • 66301 просмотра
россия массированно обстреляла Киевщину дронами: 11 локаций получили повреждения3 июля, 23:49 • 41260 просмотра
Киев накрыл смог после массированной атаки: высокая концентрация продуктов горения4 июля, 00:38 • 6708 просмотра
Более 1100 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб ВСУ обнародовал боевые потери РФ04:50 • 16664 просмотра
публикации
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 96754 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки3 июля, 13:33 • 102495 просмотра
В "Ливерпуле" подтвердили смерть футболиста Диогу Жоты: как отреагировало футбольное сообщество3 июля, 13:08 • 97215 просмотра
Мандат сильнее закона: почему Кузьминых до сих пор депутат, несмотря на криминал и нарушения3 июля, 12:45 • 109909 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)3 июля, 12:24 • 155699 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Урсула фон дер Ляйен
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Дания
Копенгаген
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв06:59 • 4990 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 108271 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 87942 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 92449 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 96183 просмотра
Актуальное
Холм
Нью-Йорк Таймс
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Беспилотный летательный аппарат

Атака россиян на Киев 4 июля: зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

Киев • УНН

 • 403 просмотра

Уровень загрязнения воздуха в Киеве остается высоким вследствие массированной российской атаки в ночь с 3 на 4 июля. Радиационный фон в столице в норме, но киевлянам рекомендовано не находиться на открытом воздухе.

Атака россиян на Киев 4 июля: зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

По состоянию на утро 4 июля уровень загрязнения воздуха в Киеве в результате массированной российской атаки остается высоким. Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве добавили: радиационный фон в столице остается в норме. Причинами ухудшения состояния воздуха названы пожары, вызванные массированным российским обстрелом в ночь с 3 на 4 июля.

Также чиновники призвали киевлян не находиться на открытом воздухе до стабилизации ситуации, не проветривать помещения, поддерживать водный баланс - если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем

– заявили в Миндовкилля.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на SaveEcoBot сообщал об ухудшении уровня качества воздуха в Киеве. Индекс качества атмосферного воздуха составляет 83, а в некоторых районах зафиксирован вредный уровень загрязнения.

Также УНН сообщал об изменении движения транспорта, в частности, автобусов в столице Украины из-за российского удара. Полиция призывает водителей учесть изменения при планировании маршрутов.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоКиев
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9