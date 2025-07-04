Атака россиян на Киев 4 июля: зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

По состоянию на утро 4 июля уровень загрязнения воздуха в Киеве в результате массированной российской атаки остается высоким. Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве добавили: радиационный фон в столице остается в норме. Причинами ухудшения состояния воздуха названы пожары, вызванные массированным российским обстрелом в ночь с 3 на 4 июля.

Также чиновники призвали киевлян не находиться на открытом воздухе до стабилизации ситуации, не проветривать помещения, поддерживать водный баланс - если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем – заявили в Миндовкилля.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на SaveEcoBot сообщал об ухудшении уровня качества воздуха в Киеве. Индекс качества атмосферного воздуха составляет 83, а в некоторых районах зафиксирован вредный уровень загрязнения.

Также УНН сообщал об изменении движения транспорта, в частности, автобусов в столице Украины из-за российского удара. Полиция призывает водителей учесть изменения при планировании маршрутов.