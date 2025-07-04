Якість повітря після масованої атаки у Києві: є райони із дуже шкідливим рівнем

Внаслідок масованої повітряної атаки росіян на Київ 4 липня у деяких районах столиці погіршився рівень якості повітря. Про це повідомляє УНН з посиланням на SaveEcoBot.

Деталі

Станом на 08:00 Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) становить 83. Це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Водночас шкідливий рівень зафіксували у наступних районах Києва:

вулиця Січових стрільців – 171;

вулиця Миколи Амосова – 163;

вулиця Предславинська – 168;

вулиця Івана Пулюя – 160 – 197;

Микільсько-Слобідська вулиця – 159;

проспект Червоної Калини – 157;

вулиця Пухівська – 153.

Нагадаємо

Через нічну атаку на Київ 4 липня частково перекрито рух на вулицях Жмеринській, Якуба Коласа та проспекті Відрадному. Також тимчасово змінені маршрути тролейбусів № 41 та № 27.