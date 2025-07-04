Якість повітря після масованої атаки у Києві: є райони із дуже шкідливим рівнем
Київ • УНН
Після масованої повітряної атаки на Київ 4 липня, рівень якості повітря погіршився. Індекс якості атмосферного повітря становить 83, а в деяких районах зафіксовано шкідливий рівень забруднення.
Внаслідок масованої повітряної атаки росіян на Київ 4 липня у деяких районах столиці погіршився рівень якості повітря. Про це повідомляє УНН з посиланням на SaveEcoBot.
Деталі
Станом на 08:00 Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) становить 83. Це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.
Водночас шкідливий рівень зафіксували у наступних районах Києва:
- вулиця Січових стрільців – 171;
- вулиця Миколи Амосова – 163;
- вулиця Предславинська – 168;
- вулиця Івана Пулюя – 160 – 197;
- Микільсько-Слобідська вулиця – 159;
- проспект Червоної Калини – 157;
- вулиця Пухівська – 153.
Нагадаємо
Через нічну атаку на Київ 4 липня частково перекрито рух на вулицях Жмеринській, Якуба Коласа та проспекті Відрадному. Також тимчасово змінені маршрути тролейбусів № 41 та № 27.