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Якість повітря після масованої атаки у Києві: є райони із дуже шкідливим рівнем

Київ • УНН

 • 981 перегляди

Після масованої повітряної атаки на Київ 4 липня, рівень якості повітря погіршився. Індекс якості атмосферного повітря становить 83, а в деяких районах зафіксовано шкідливий рівень забруднення.

Якість повітря після масованої атаки у Києві: є райони із дуже шкідливим рівнем

Внаслідок масованої повітряної атаки росіян на Київ 4 липня у деяких районах столиці погіршився рівень якості повітря. Про це повідомляє УНН з посиланням на SaveEcoBot.

Деталі

Станом на 08:00 Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) становить 83. Це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Водночас шкідливий рівень зафіксували у наступних районах Києва:

  • вулиця Січових стрільців – 171;
    • вулиця Миколи Амосова – 163;
      • вулиця Предславинська – 168;
        • вулиця Івана Пулюя – 160 – 197;
          • Микільсько-Слобідська вулиця – 159;
            • проспект Червоної Калини – 157;
              • вулиця Пухівська – 153.

                Нагадаємо

                Через нічну атаку на Київ 4 липня частково перекрито рух на вулицях Жмеринській, Якуба Коласа та проспекті Відрадному. Також тимчасово змінені маршрути тролейбусів № 41 та № 27.

                Євген Устименко

                Євген Устименко

                СуспільствоКиїв
                Київ
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