Нічна атака: у двох районах Києва частково перекрили рух транспорту

У п'ятницю, 04 липня внаслідок нічної атаки на Київ рух транспорту на деяких вулицях у Солом’янському та Святошинському районах частково перекритий. Про це інформує Київська міська державна адміністрація (КМДА), передає УНН.

Унаслідок нічної атаки на Київ рух транспорту на вул. Жмеринській, вул. Якуба Коласа та просп. Відрадному частково перекритий. - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що:

Рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований.

Тролейбуси № 27 курсують до Індустріального мосту.

"Київпастранс" просить пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування маршруту", - додали в КМДА.

Нагадаємо

У ніч на 4 липня Київ зазнав масованої атаки, що спричинила пожежі. Є постраждалі. Багато зруйнованих житлових будинків, пошкоджених авто. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані у різних районах української столиці.

В результаті нічного обстрілу Києва 4 липня пошкоджено залізничну інфраструктуру. Пасажирські поїзди західного напрямку затримуються до 2 годин, Kyiv City Express змінив маршрут.

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