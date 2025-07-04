Ночная атака: в двух районах Киева частично перекрыто движение транспорта

В пятницу, 4 июля, в результате ночной атаки на Киев движение транспорта на некоторых улицах в Соломенском и Святошинском районах частично перекрыто. Об этом информирует Киевская городская государственная администрация (КГГА), передает УНН.

В результате ночной атаки на Киев движение транспорта на ул. Жмеринской, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадном частично перекрыто. - говорится в сообщении.

Отмечается, что:

Движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано.

Троллейбусы № 27 курсируют до Индустриального моста.

"Киевпастранс" просит пассажиров учитывать временные изменения при планировании маршрута", - добавили в КГГА.

Напомним

В ночь на 4 июля Киев подвергся массированной атаке, что привело к пожарам. Есть пострадавшие. Много разрушенных жилых домов, поврежденных авто. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах украинской столицы.

В результате ночного обстрела Киева 4 июля повреждена железнодорожная инфраструктура. Пассажирские поезда западного направления задерживаются до 2 часов, Kyiv City Express изменил маршрут.

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