Ночная атака: в двух районах Киева частично перекрыто движение транспорта
Киев • УНН
В Киеве 4 июля из-за ночной атаки частично перекрыто движение на улицах Жмеринской, Якуба Коласа и проспекте Отрадном. Изменены маршруты троллейбусов № 41 и № 27, а также задерживаются пассажирские поезда западного направления.
В пятницу, 4 июля, в результате ночной атаки на Киев движение транспорта на некоторых улицах в Соломенском и Святошинском районах частично перекрыто. Об этом информирует Киевская городская государственная администрация (КГГА), передает УНН.
В результате ночной атаки на Киев движение транспорта на ул. Жмеринской, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадном частично перекрыто.
Отмечается, что:
- Движение троллейбусного маршрута № 41
заблокировано.
- Троллейбусы № 27 курсируют до Индустриального моста.
"Киевпастранс" просит пассажиров учитывать временные изменения при планировании маршрута", - добавили в КГГА.
Напомним
В ночь на 4 июля Киев подвергся массированной атаке, что привело к пожарам. Есть пострадавшие. Много разрушенных жилых домов, поврежденных авто. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах украинской столицы.
В результате ночного обстрела Киева 4 июля повреждена железнодорожная инфраструктура. Пассажирские поезда западного направления задерживаются до 2 часов, Kyiv City Express изменил маршрут.
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