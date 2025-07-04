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Ночная атака: в двух районах Киева частично перекрыто движение транспорта

Киев • УНН

 • 149 просмотра

В Киеве 4 июля из-за ночной атаки частично перекрыто движение на улицах Жмеринской, Якуба Коласа и проспекте Отрадном. Изменены маршруты троллейбусов № 41 и № 27, а также задерживаются пассажирские поезда западного направления.

Ночная атака: в двух районах Киева частично перекрыто движение транспорта

В пятницу, 4 июля, в результате ночной атаки на Киев движение транспорта на некоторых улицах в Соломенском и Святошинском районах частично перекрыто. Об этом информирует Киевская городская государственная администрация (КГГА), передает УНН.

В результате ночной атаки на Киев движение транспорта на ул. Жмеринской, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадном частично перекрыто.

- говорится в сообщении.

Отмечается, что:

  • Движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано.
    • Троллейбусы № 27 курсируют до Индустриального моста.

      "Киевпастранс" просит пассажиров учитывать временные изменения при планировании маршрута", - добавили в КГГА.

      Напомним

      В ночь на 4 июля Киев подвергся массированной атаке, что привело к пожарам. Есть пострадавшие. Много разрушенных жилых домов, поврежденных авто. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах украинской столицы.

      В результате ночного обстрела Киева 4 июля повреждена железнодорожная инфраструктура. Пассажирские поезда западного направления задерживаются до 2 часов, Kyiv City Express изменил маршрут.

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      Вита Зеленецкая

      Вита Зеленецкая

      Киев
      Киевская городская государственная администрация
      Киев
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