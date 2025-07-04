Качество воздуха после массированной атаки в Киеве: есть районы с очень вредным уровнем
Киев • УНН
После массированной воздушной атаки на Киев 4 июля уровень качества воздуха ухудшился. Индекс качества атмосферного воздуха составляет 83, а в некоторых районах зафиксирован вредный уровень загрязнения.
В результате массированной воздушной атаки россиян на Киев 4 июля в некоторых районах столицы ухудшился уровень качества воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SaveEcoBot.
Детали
По состоянию на 08:00 Индекс качества атмосферного воздуха, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA) составляет 83. Это умеренный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.
В то же время вредный уровень зафиксировали в следующих районах Киева:
- улица Сечевых стрельцов – 171;
- улица Николая Амосова – 163;
- улица Предславинская – 168;
- улица Ивана Пулюя – 160 – 197;
- Никольско-Слободская улица – 159;
- проспект Красной Калины – 157;
- улица Пуховская – 153.
Напомним
Из-за ночной атаки на Киев 4 июля частично перекрыто движение на улицах Жмеринской, Якуба Коласа и проспекте Отрадном. Также временно изменены маршруты троллейбусов № 41 и № 27.