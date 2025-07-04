Качество воздуха после массированной атаки в Киеве: есть районы с очень вредным уровнем

В результате массированной воздушной атаки россиян на Киев 4 июля в некоторых районах столицы ухудшился уровень качества воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SaveEcoBot.

Детали

По состоянию на 08:00 Индекс качества атмосферного воздуха, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA) составляет 83. Это умеренный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.

В то же время вредный уровень зафиксировали в следующих районах Киева:

улица Сечевых стрельцов – 171;

улица Николая Амосова – 163;

улица Предславинская – 168;

улица Ивана Пулюя – 160 – 197;

Никольско-Слободская улица – 159;

проспект Красной Калины – 157;

улица Пуховская – 153.

Напомним

Из-за ночной атаки на Киев 4 июля частично перекрыто движение на улицах Жмеринской, Якуба Коласа и проспекте Отрадном. Также временно изменены маршруты троллейбусов № 41 и № 27.