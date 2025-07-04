Атака росіян на Київ 4 липня: зафіксований високий рівень забруднення повітря
Київ • УНН
Рівень забруднення повітря в Києві залишається високим внаслідок масованої російської атаки в ніч з 3 на 4 липня. Радіаційний фон у столиці в нормі, але киянам рекомендовано не перебувати на відкритому повітрі.
Станом на ранок 4 липня рівень забруднення повітря в Києві внаслідок масованої російської атаки залишається високим. Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, передає УНН.
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У відомстві додали: радіаційний фон у столиці залишається в нормі. Причинами погіршення стану повітря названі пожежі, спричинені масованим російським обстрілом в ніч з 3 на 4 липня.
Також чиновники закликали киян не перебувати на відкритому повітрі до стабілізації ситуації, не провітрювати приміщення, підтримувати водний баланс - якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на SaveEcoBot повідомляв про погіршення рівня якості повітря у Києві. Індекс якості атмосферного повітря становить 83, а в деяких районах зафіксовано шкідливий рівень забруднення.
Також УНН повідомляв про зміну руху транспорту, зокрема, автобусів у столиці України через російський удар. Поліція закликає водіїв врахувати зміни при плануванні маршрутів.