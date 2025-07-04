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Масована російська атака на Київ 4 липня: де у столиці перекритий рух автомобілів і автобусів

Київ • УНН

 • 639 перегляди

Після російської атаки 4 липня рух транспорту тимчасово перекрито на кількох вулицях Києва. Поліція закликає водіїв врахувати зміни при плануванні маршрутів.

Масована російська атака на Київ 4 липня: де у столиці перекритий рух автомобілів і автобусів

Внаслідок російської масованої атаки на Київ 4 липня, рух автотранспорту тимчасово перекритий на декількох вулицях української столиці. Про це повідомив у Telegram перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Білощицький, рух транспорту перекритий:

  • вулицею Фастівською (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);
    • вулицею Смілянською (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);
      • проспектом Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею Волинською до Кільцевої дороги);
        • проспектом Відрадним (від перехрестя з вулицею Миколи Шепелєва до перехрестя з вулицею Пост Волинською;
          • вулицею Пост Волинською (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою);
            • проспектом Леся Курбаса (від перехрестя з вулицею Гната Юри в напрямку центральної частини міста);
              • вулицею Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Академіка Корольова в напрямку проспект Леся Курбаса);
                • вулицею Жмеринською (від перехрестя з вулицею Героїв Космосу до вулиці Святошинської).

                  У поліції закликали водіїв врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту. Крім того, у Київській міській державній адміністрації повідомили про зміну руху автобусів.

                  Автобуси курсують за наступними маршрутами:

                  • № 78 – від ст.м. "Васильківська" до Кільцевої дороги;
                    • № 9 – у напрямку ст. м. "Лукʼянівська" за маршрутом № 69;
                      • № 69 – у напрямку вул. Литвиненко-Вольгемут за маршрутом № 9;
                        • № 2 – від вул.Шолуденка до ст. "Київ-Волинський" без заїзду на вул. Вахтанга Кікабідзе;
                          • № 75 – з вул. Григорія Гуляницького без заїзду на зупинки "Лугова", "Набережна", "Шевченка", "Поліклініка".

                            Нагадаємо

                            Раніше УНН повідомляв, що через нічну атаку на Київ 4 липня частково перекрито рух на вулицях Жмеринській, Якуба Коласа та проспекті Відрадному. Також тимчасово змінені маршрути тролейбусів № 41 та № 27.

                            Також УНН повідомляв, що внаслідок масованої повітряної атаки росіян на Київ 4 липня у деяких районах столиці погіршився рівень якості повітря.

                            Євген Устименко

                            Євген Устименко

                            СуспільствоКиїв
                            Київ
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                            Gas TTF
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