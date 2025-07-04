Масована російська атака на Київ 4 липня: де у столиці перекритий рух автомобілів і автобусів

Внаслідок російської масованої атаки на Київ 4 липня, рух автотранспорту тимчасово перекритий на декількох вулицях української столиці. Про це повідомив у Telegram перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

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Як зазначив Білощицький, рух транспорту перекритий:

вулицею Фастівською (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);

вулицею Смілянською (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);

проспектом Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею Волинською до Кільцевої дороги);

проспектом Відрадним (від перехрестя з вулицею Миколи Шепелєва до перехрестя з вулицею Пост Волинською;

вулицею Пост Волинською (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою);

проспектом Леся Курбаса (від перехрестя з вулицею Гната Юри в напрямку центральної частини міста);

вулицею Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Академіка Корольова в напрямку проспект Леся Курбаса);

вулицею Жмеринською (від перехрестя з вулицею Героїв Космосу до вулиці Святошинської).

У поліції закликали водіїв врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту. Крім того, у Київській міській державній адміністрації повідомили про зміну руху автобусів.

Автобуси курсують за наступними маршрутами:

№ 78 – від ст.м. "Васильківська" до Кільцевої дороги;

№ 9 – у напрямку ст. м. "Лукʼянівська" за маршрутом № 69;

№ 69 – у напрямку вул. Литвиненко-Вольгемут за маршрутом № 9;

№ 2 – від вул.Шолуденка до ст. "Київ-Волинський" без заїзду на вул. Вахтанга Кікабідзе;

№ 75 – з вул. Григорія Гуляницького без заїзду на зупинки "Лугова", "Набережна", "Шевченка", "Поліклініка".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що через нічну атаку на Київ 4 липня частково перекрито рух на вулицях Жмеринській, Якуба Коласа та проспекті Відрадному. Також тимчасово змінені маршрути тролейбусів № 41 та № 27.

Також УНН повідомляв, що внаслідок масованої повітряної атаки росіян на Київ 4 липня у деяких районах столиці погіршився рівень якості повітря.