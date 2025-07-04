Масована російська атака на Київ 4 липня: де у столиці перекритий рух автомобілів і автобусів
Київ • УНН
Після російської атаки 4 липня рух транспорту тимчасово перекрито на кількох вулицях Києва. Поліція закликає водіїв врахувати зміни при плануванні маршрутів.
Внаслідок російської масованої атаки на Київ 4 липня, рух автотранспорту тимчасово перекритий на декількох вулицях української столиці. Про це повідомив у Telegram перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Білощицький, рух транспорту перекритий:
- вулицею Фастівською (від перехрестя з вулицею
Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);
- вулицею Смілянською (від перехрестя з вулицею
Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);
- проспектом Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею
Волинською до Кільцевої дороги);
- проспектом Відрадним (від перехрестя з вулицею
Миколи Шепелєва до перехрестя з вулицею Пост Волинською;
- вулицею Пост Волинською (від перехрестя з проспектом
Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою);
- проспектом Леся Курбаса (від перехрестя з вулицею
Гната Юри в напрямку центральної частини міста);
- вулицею Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею
Академіка Корольова в напрямку проспект Леся Курбаса);
- вулицею Жмеринською (від перехрестя з вулицею Героїв
Космосу до вулиці Святошинської).
У поліції закликали водіїв врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту. Крім того, у Київській міській державній адміністрації повідомили про зміну руху автобусів.
Автобуси курсують за наступними маршрутами:
- № 78 – від ст.м. "Васильківська" до
Кільцевої дороги;
- № 9 – у напрямку ст. м. "Лукʼянівська" за
маршрутом № 69;
- № 69 – у напрямку вул. Литвиненко-Вольгемут за
маршрутом № 9;
- № 2 – від вул.Шолуденка до ст.
"Київ-Волинський" без заїзду на вул. Вахтанга Кікабідзе;
- № 75 – з вул. Григорія Гуляницького без заїзду на
зупинки "Лугова", "Набережна", "Шевченка",
"Поліклініка".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що через нічну атаку на Київ 4 липня частково перекрито рух на вулицях Жмеринській, Якуба Коласа та проспекті Відрадному. Також тимчасово змінені маршрути тролейбусів № 41 та № 27.
Також УНН повідомляв, що внаслідок масованої повітряної атаки росіян на Київ 4 липня у деяких районах столиці погіршився рівень якості повітря.