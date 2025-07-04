Массированная российская атака на Киев 4 июля: где в столице перекрыто движение транспорта

В результате массированной российской атаки на Киев 4 июля движение автотранспорта временно перекрыто на нескольких улицах украинской столицы. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.

Детали

Как отметил Белошицкий, движение транспорта перекрыто:

по улице Фастовской (от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской);

по улице Смелянской (от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской);

по проспекту Воздушных Сил (от перекрестка с улицей Волынской до Кольцевой дороги);

по проспекту Отрадному (от перекрестка с улицей Николая Шепелева до перекрестка с улицей Пост Волынской);

по улице Пост Волынской (от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой);

по проспекту Леся Курбаса (от перекрестка с улицей Гната Юры в направлении центральной части города);

по улице Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Академика Королева в направлении проспекта Леся Курбаса);

по улице Жмеринской (от перекрестка с улицей Героев Космоса до улицы Святошинской).

В полиции призвали водителей учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что из-за ночной атаки на Киев 4 июля частично перекрыто движение на улицах Жмеринской, Якуба Коласа и проспекте Отрадном. Также временно изменены маршруты троллейбусов № 41 и № 27.

Также УНН сообщал, что в результате массированной воздушной атаки россиян на Киев 4 июля в некоторых районах столицы ухудшился уровень качества воздуха.