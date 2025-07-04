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Массированная российская атака на Киев 4 июля: где в столице перекрыто движение транспорта

Киев • УНН

 • 36 просмотра

После российской атаки 4 июля движение транспорта временно перекрыто на нескольких улицах Киева. Полиция призывает водителей учесть изменения при планировании маршрутов.

Массированная российская атака на Киев 4 июля: где в столице перекрыто движение транспорта

В результате массированной российской атаки на Киев 4 июля движение автотранспорта временно перекрыто на нескольких улицах украинской столицы. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.

Детали

Как отметил Белошицкий, движение транспорта перекрыто:

  • по улице Фастовской (от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской);
    • по улице Смелянской (от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской);
      • по проспекту Воздушных Сил (от перекрестка с улицей Волынской до Кольцевой дороги);
        • по проспекту Отрадному (от перекрестка с улицей Николая Шепелева до перекрестка с улицей Пост Волынской);
          • по улице Пост Волынской (от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой);
            • по проспекту Леся Курбаса (от перекрестка с улицей Гната Юры в направлении центральной части города);
              • по улице Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Академика Королева в направлении проспекта Леся Курбаса);
                • по улице Жмеринской (от перекрестка с улицей Героев Космоса до улицы Святошинской).

                  В полиции призвали водителей учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

                  Напомним

                  Ранее УНН сообщал, что из-за ночной атаки на Киев 4 июля частично перекрыто движение на улицах Жмеринской, Якуба Коласа и проспекте Отрадном. Также временно изменены маршруты троллейбусов № 41 и № 27.

                  Также УНН сообщал, что в результате массированной воздушной атаки россиян на Киев 4 июля в некоторых районах столицы ухудшился уровень качества воздуха.

                  Евгений Устименко

                  Евгений Устименко

                  ОбществоКиев
                  Киев
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