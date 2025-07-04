Атака на Київ: в житловому будинку є загроза обвалу, пошкоджена пожежно-рятувальна частина
Київ • УНН
У Києві через масовану атаку росії в одному з житлових будинків існує загроза обвалу перекриттів між 2 та 3 поверхами. Постраждала пожежно-рятувальна частина, особовий склад не постраждав.
Через масовану російську атаку в одному з житлових будинків столиці існує загроза обвалу.
Про це повідомила речниця ГУ ДСНС Світлана Водолага в ефірі телемарафону, передає УНН.
Наразі ми працюємо у двох районах столиці на шести локаціях, де найбільше потрібна наша допомога. Це як житлові будинки, адміністративні будівлі й цивільна інфраструктура. На цій локації, яка позаду (Водолаги – ред.) пошкоджено перекриття між поверхами, між 2 й 3 поверхами. Існує загроза обвалу, тому рятувальними працюють на місці. Мешканців поки що не пускаємо в помешкання, тому що це становить небезпеку
Вона повідомила, що постраждала пожежно-рятувальна частина.
Внаслідок атаки постраждала одна з наших пожежно-рятувальних частин, яка найбільше по Києву виїжджає на ліквідацію надзвичайних ситуацій, особовий склад не постраждав
Також вона прокоментувала, чи люди можуть перебувати під завалами.
Попередньо в житловому секторі у нас немає інформації, що під завалами можуть бути люди. Що стосується інших локацій, то ймовірність може бути. Тобто немає остаточної інформації. Загиблих наразі немає
Вона зауважила, що щодо постраждалих цифри можуть різнитися.
Тому що ми мали понад 20 постраждалих, але цифри можуть змінюватися, адже люди можуть самостійно звертатися до медичних закладів
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Доповнення
У Києві внаслідок масованої нічної атаки рф понад 20 місць з пошкодженнями, зачепило 6 районів столиці, найбільше - Солом'янський.
Наразі відомо про 23 постраждалих в Києві через атаку рф.