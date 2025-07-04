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Атака на Київ: в житловому будинку є загроза обвалу, пошкоджена пожежно-рятувальна частина

Київ • УНН

 • 2184 перегляди

У Києві через масовану атаку росії в одному з житлових будинків існує загроза обвалу перекриттів між 2 та 3 поверхами. Постраждала пожежно-рятувальна частина, особовий склад не постраждав.

Атака на Київ: в житловому будинку є загроза обвалу, пошкоджена пожежно-рятувальна частина

Через масовану російську атаку в одному з житлових будинків столиці існує загроза обвалу. 

Про це повідомила речниця ГУ ДСНС Світлана Водолага в ефірі телемарафону, передає УНН

Наразі ми працюємо у двох районах столиці на шести локаціях, де найбільше потрібна наша допомога. Це як житлові будинки, адміністративні будівлі й цивільна інфраструктура. На цій локації, яка позаду (Водолаги – ред.) пошкоджено перекриття між поверхами, між 2 й 3 поверхами. Існує загроза обвалу, тому рятувальними працюють на місці. Мешканців поки що не пускаємо в помешкання, тому що це становить небезпеку

- розповіла Водолага.

Вона повідомила, що постраждала пожежно-рятувальна частина.

Внаслідок атаки постраждала одна з наших пожежно-рятувальних частин, яка найбільше по Києву виїжджає на ліквідацію надзвичайних ситуацій, особовий склад не постраждав

- заявила Водолага.

Також вона прокоментувала, чи люди можуть перебувати під завалами.

Попередньо в житловому секторі у нас немає інформації, що під завалами можуть бути люди. Що стосується інших локацій, то ймовірність може бути. Тобто немає остаточної інформації. Загиблих наразі немає

- розповіла Водолага.

Вона зауважила, що щодо постраждалих цифри можуть різнитися. 

Тому що ми мали понад 20 постраждалих, але цифри можуть змінюватися, адже люди можуть самостійно звертатися до медичних закладів

- додала речниця ДСНС.

Атака росіян на Київ 4 липня: зафіксований високий рівень забруднення повітря04.07.25, 09:56 • 559 переглядiв

Доповнення

У Києві внаслідок масованої нічної атаки рф понад 20 місць з пошкодженнями, зачепило 6 районів столиці, найбільше - Солом'янський.

Наразі відомо про 23 постраждалих в Києві через атаку рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Суспільство
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ
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