Атака на Київ: в житловому будинку є загроза обвалу, пошкоджена пожежно-рятувальна частина

Через масовану російську атаку в одному з житлових будинків столиці існує загроза обвалу.

Про це повідомила речниця ГУ ДСНС Світлана Водолага в ефірі телемарафону, передає УНН.

Наразі ми працюємо у двох районах столиці на шести локаціях, де найбільше потрібна наша допомога. Це як житлові будинки, адміністративні будівлі й цивільна інфраструктура. На цій локації, яка позаду (Водолаги – ред.) пошкоджено перекриття між поверхами, між 2 й 3 поверхами. Існує загроза обвалу, тому рятувальними працюють на місці. Мешканців поки що не пускаємо в помешкання, тому що це становить небезпеку

Вона повідомила, що постраждала пожежно-рятувальна частина.

Внаслідок атаки постраждала одна з наших пожежно-рятувальних частин, яка найбільше по Києву виїжджає на ліквідацію надзвичайних ситуацій, особовий склад не постраждав

Також вона прокоментувала, чи люди можуть перебувати під завалами.

Попередньо в житловому секторі у нас немає інформації, що під завалами можуть бути люди. Що стосується інших локацій, то ймовірність може бути. Тобто немає остаточної інформації. Загиблих наразі немає