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Мандат сильнее закона: почему Кузьминых до сих пор депутат, несмотря на криминал и нарушения

Киев • УНН

 • 4699 просмотра

Уголовное дело в отношении нардепа Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении взятки в полмиллиона гривен, уже более трех лет без приговора. Депутат пропустил 22 из 86 судебных заседаний и неоднократно нарушал ПДД, включая управление автомобилем в состоянии опьянения.

Мандат сильнее закона: почему Кузьминых до сих пор депутат, несмотря на криминал и нарушения

Уголовное дело в отношении народного депутата Сергея Кузьминых, которого подозревают в получении взятки в полмиллиона гривен, спустя более трех лет с момента открытия до сих пор не имеет приговора, передает УНН.

За время судебного рассмотрения дела о взятке Кузьминых пропустил 22 судебных заседания из 86, или каждое четвертое заседание, назначенное по его делу. Как сообщал ранее УНН, Кузьминых даже явился на одно из судебных заседаний без паспорта. Таким образом, формально сорвав рассмотрение дела. 

Кроме этого, нардеп неоднократно нарушал правила дорожного движения, включая управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После того, как полиция обнаружила у него признаки опьянения, он отказался проходить освидетельствование и, в конце концов, был лишен водительских прав. Однако это не остановило народного избранника, и после этого его еще трижды задерживали за вождение без документов, а также оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте. Игнорирование суда и затягивание дел, кажется, стало для Кузьминых привычной тактикой. Ведь нардеп не являлся на заседания и по поводу "пьяного" вождения.

На фоне всех этих скандалов кажется странным то, что Кузьминых до сих пор остается в составе парламента. В любой европейской стране подобное портфолио правонарушений означало бы немедленную политическую ответственность. 

Как в Европе? 

Во Франции министр финансов Эрве Гаймар был заподозрен в использовании льготных условий аренды государственной квартиры в центре Парижа стоимостью 14 000€ в месяц. Скандал привел к его отставке менее чем через 5 часов после публикации первой новости об этом. А сам министр публично признал свою ошибку.

В Великобритании заместитель спикера Палаты лордов Джон Сьюэлл попал в скандал из-за обнародованного СМИ видео, где он, находясь под действием наркотиков, использует услуги проституток. Уже через два дня после публикации первой скандальной новости о Сьюэлле, он добровольно сложил мандат и покинул Палату лордов, признав свое поведение несовместимым с депутатскими обязанностями. 

В Германии у министра обороны Карла-Теодора цу Гуттенберга  обнаружили плагиат в докторской диссертации. Университет Байройта лишил его ученой степени, а общественное возмущение заставило политика сложить все полномочия. Гуттенберг признал вину и полностью оставил политику.

В Украине же, народный депутат Кузьминых с историей о взятке, нетрезвом вождении, вождении без прав, распитии алкоголя в общественных местах и неуважении к суду все еще остается в политике без каких-либо последствий. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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