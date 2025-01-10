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Британец не сможет забрать жесткий диск с биткоинами на $750 млн со свалки

Британец не сможет забрать жесткий диск с биткоинами на $750 млн со свалки

Киев  •  УНН

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Суд отказал жителю Уэльса в разрешении на поиск жесткого диска с 8000 биткоинами на свалке в Ньюпорте. Диск был случайно выброшен в 2013 году и сейчас находится среди 100 тысяч тонн мусора.

Суд отказался предоставить разрешение жителя Уэльса попытаться вернуть жесткий диск с ключом доступа к более чем 8000 единиц биткойна, со свалки в Ньюпорте.

Передает УНН со ссылкой на BBC.

Десятилетняя судебная тяжба за потерянное биткоин-состояние закончилась разочарованием для Джеймса Хауэлса, ИТ-инженера из Ньюпорта, Уэльс.

Он требовал от местного совета разрешить ему провести раскопки на свалке, надеясь вернуть себе жесткий диск, заполненный биткоинами на сумму 770 млн долларов. Хауэллс также обещал местному совету 10% суммы, которую удастся выручить от продажи биткойнов в случае успешных поисков.

Но британский суд отказался предоставить Хауэлсу доступ к свалке, где находится выброшенный жесткий диск. Адвокаты ответчиков назвали  предложение попыткой заставить чиновников профинансировать раскопки.

Представители властей Ньюпорта объяснили, что по закону выброшенный жесткий диск все равно перешел в собственность владельцев свалки. Кроме того, как напомнили в мэрии, проводить любые раскопки в мусоре запрещают правила охраны окружающей среды.

Справка

Джеймс Хауэллс потерял жесткий диск в 2013 году после того, как его партнер случайно лишился его. Bitcoin, добытый в 2009 году, с тех пор резко вырос в цене.

На свалке, где покоится жесткий диск Хауэллса, находится в целом более 1,4 млн тонн мусора. Однако валлиец утверждает, что ему удалось относительно точно определить, где следует искать хранилище биткойнов: на этом участке отходов всего 100 тыс. тонн.

Это решение оставило меня ни с чем. Теперь у меня не осталось ничего. Я стал очередной жертвой "великой британской системы кривосудия

- заявил Хауэллс о решении суда.

Напомним,

16 лет биткоину: как первая криптовалюта изменила финансовую историю03.01.25, 14:47 • 26535 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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bitkoinБиткойн
uelsУэльс
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания

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