россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
Киев • УНН
ФСБ, ГРУ и СВР РФ начали активные информационные операции против Украины и Европы. Цель - усиление евроскептицизма, раскол украинского общества и отказ ЕС от поддержки Украины.
российские спецслужбы, в частности ФСБ, ГРУ и СВР, начали активные информационные операции, направленные на подрыв единства ЕС и поддержки Украины.
Ключевые цели - усиление евроскептицизма, раскол общества в Украине и дезинформация.
Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram, передает УНН.
российские спецслужбы входят в активный этап информационных операций против Украины и Европы. Главная задача - евроскептицизм, поддержка политиков, которые поставят под сомнение нынешнюю конструкцию ЕС, разбалансировка Европы для отказа от поддержки Украины, а также изменения нынешнего курса ЕС
По его словам, россия стремится создать условия для поглощения стран Балтии и добиться снятия санкций с Москвы. В Украине же оккупанты будут пытаться расколоть общество, сталкивая гражданских и военных, а также призывать к протестам.
Коваленко отметил, что активные операции сейчас осуществляют ФСБ, ГРУ и СВР рф:
- ФСБ занимается зачисткой российского информационного пространства, созданием «фейковой оппозиции» и вербовкой исполнителей диверсий в Украине;
- ГРУ отвечает за информационно-психологические операции против Украины и Запада, поддерживает прокси-группы в Европе, использует соцсети и блогеров для дезинформации, а также вербует диверсантов;
- СВР под руководством Нарышкина занимается дипломатической пропагандой и манипуляциями через иностранные медиа и аналитические центры.
Они вербуют политиков, распространяют ложь о «терактах», «украинских террористах» и «разделе Украины».
За все эти процессы, как отметил Коваленко, отвечает Сергей Кириенко из администрации Путина. Ожидается, что в феврале-лете 2025 года информационная война только усилится.
Напомним,
российская федерация проводит информационную операцию под условным названием «Украина не хочет мира», которую курирует руководитель службы внешней разведки рф сергей нарышкин.