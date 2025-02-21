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россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Киев  •  УНН

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ФСБ, ГРУ и СВР РФ начали активные информационные операции против Украины и Европы. Цель - усиление евроскептицизма, раскол украинского общества и отказ ЕС от поддержки Украины.

российские спецслужбы, в частности ФСБ, ГРУ и СВР, начали активные информационные операции, направленные на подрыв единства ЕС и поддержки Украины.

Ключевые цели - усиление евроскептицизма, раскол общества в Украине и дезинформация.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram, передает УНН.

российские спецслужбы входят в активный этап информационных операций против Украины и Европы. Главная задача - евроскептицизм, поддержка политиков, которые поставят под сомнение нынешнюю конструкцию ЕС, разбалансировка Европы для отказа от поддержки Украины, а также изменения нынешнего курса ЕС

- написал Коваленко.

По его словам, россия стремится создать условия для поглощения стран Балтии и добиться снятия санкций с Москвы. В Украине же оккупанты будут пытаться расколоть общество, сталкивая гражданских и военных, а также призывать к протестам.

Коваленко отметил, что активные операции сейчас осуществляют ФСБ, ГРУ и СВР рф: 

  • ФСБ занимается зачисткой российского информационного пространства, созданием «фейковой оппозиции» и вербовкой исполнителей диверсий в Украине;
  • ГРУ отвечает за информационно-психологические операции против Украины и Запада, поддерживает прокси-группы в Европе, использует соцсети и блогеров для дезинформации, а также вербует диверсантов;
  • СВР под руководством Нарышкина занимается дипломатической пропагандой и манипуляциями через иностранные медиа и аналитические центры.

Они вербуют политиков, распространяют ложь о «терактах», «украинских террористах» и «разделе Украины».

За все эти процессы, как отметил Коваленко, отвечает Сергей Кириенко из администрации Путина. Ожидается, что в феврале-лете 2025 года информационная война только усилится.

Напомним,

российская федерация проводит информационную операцию под условным названием «Украина не хочет мира», которую курирует руководитель службы внешней разведки рф сергей нарышкин. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
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