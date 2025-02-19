"Україна не хоче миру": кремль запустив нову інформаційну операцію - ЦПД

російська федерація проводить інформаційну операцію під умовною назвою "Україна не хоче миру", яку курує керівник служби зовнішньої розвідки рф сергій наришкін. Про це у своєму Telegram-каналі заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

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Він нагадав, що Наришкін є "давнім другом" російського диктатора путіна.

Він вже провалив кабельні диверсії проти країн НАТО, виставивши росію винуватцем, після чого почав розповідати, що Україна готує теракти щодо суден. Зараз Наришкін почерк не змінює і бреше про "підготовку Україною терактів в ЄС, - попередив Коваленко.

За його словами, насправді сама росія здійснила низку диверсій і підпалів в країнах ЄС та НАТО, а також намагалася вбити генерального директора компанії Rheinmetall.

Тепер наришкін готує можливі диверсії для звинувачення України. Але він настільки бездарний, що інформаційно одразу зрозуміло, що це робити буде рф. І ось це все – частина кампанії, щоб звинуватити Україну "у зриві миру", якого не хоче сама рф, - резюмував керівник ЦПД.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація про те, що його рейтинг впав до 4% - це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі. За словами глави держави, якщо хтось хоче його поміняти прямо зараз, то "прямо зараз не вийде".