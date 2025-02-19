"Україна не хоче миру": кремль запустив нову інформаційну операцію - ЦПД

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 7140 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 40240 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126819 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185655 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149655 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140412 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118209 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108399 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103054 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145049 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 58550 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 71244 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 59635 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 73995 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 68281 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145043 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144025 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 277744 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306541 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242358 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 22746 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 63641 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112563 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135511 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117737 перегляди
Актуальне
"Україна не хоче миру": кремль запустив нову інформаційну операцію - ЦПД

"Україна не хоче миру": кремль запустив нову інформаційну операцію - ЦПД

Київ • УНН

 • 26845 перегляди

росія запустила інформкампанію "Україна не хоче миру" під керівництвом Сергія Наришкіна. Мета операції - звинуватити Україну в підготовці терактів в ЄС та зриві мирного процесу.

російська федерація проводить інформаційну операцію під умовною назвою "Україна не хоче миру", яку курує керівник служби зовнішньої розвідки рф сергій наришкін. Про це у своєму Telegram-каналі заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

Він нагадав, що Наришкін є "давнім другом" російського диктатора путіна.

Він вже провалив кабельні диверсії проти країн НАТО, виставивши росію винуватцем, після чого почав розповідати, що Україна готує теракти щодо суден. Зараз Наришкін почерк не змінює і бреше про "підготовку Україною терактів в ЄС,

- попередив Коваленко.

За його словами, насправді сама росія здійснила низку диверсій і підпалів в країнах ЄС та НАТО, а також намагалася вбити генерального директора компанії Rheinmetall.

Тепер наришкін готує можливі диверсії для звинувачення України. Але він настільки бездарний, що інформаційно одразу зрозуміло, що це робити буде рф. І ось це все – частина кампанії, щоб звинуватити Україну "у зриві миру", якого не хоче сама рф,

- резюмував керівник ЦПД.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація про те, що його рейтинг впав до 4% - це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі. За словами глави держави, якщо хтось хоче його поміняти прямо зараз, то "прямо зараз не вийде".

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
reinmetallРейнметалл
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами