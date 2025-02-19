"Украина не хочет мира": кремль запустил новую информационную операцию - ЦПД
Киев • УНН
россия запустила информкампанию "Украина не хочет мира" под руководством Сергея Нарышкина. Цель операции - обвинить Украину в подготовке терактов в ЕС и срыве мирного процесса.
российская федерация проводит информационную операцию под условным названием "Украина не хочет мира", которую курирует руководитель службы внешней разведки рф Сергей Нарышкин. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, сообщает УНН.
Детали
Он напомнил, что Нарышкин является "давним другом" российского диктатора Путина.
Он уже провалил кабельные диверсии против стран НАТО, выставив Россию виновником, после чего начал рассказывать, что Украина готовит теракты в отношении судов. Сейчас Нарышкин почерк не меняет и врет о "подготовке Украиной терактов в ЕС,
По его словам, на самом деле сама россия осуществила ряд диверсий и поджогов в странах ЕС и НАТО, а также пыталась убить генерального директора компании Rheinmetall.
Теперь Нарышкин готовит возможные диверсии для обвинения Украины. Но он настолько бездарный, что информационно сразу понятно, что это делать будет рф. И вот это все - часть кампании, чтобы обвинить Украину "в срыве мира", которого не хочет сама рф,
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о том, что его рейтинг упал до 4% - это российская дезинформация, и, к сожалению, президент США Дональд Трамп живет в этом дезинформационном пространстве. По словам главы государства, если кто-то хочет его поменять прямо сейчас, то "прямо сейчас не получится".