росія готує інформаційну атаку на Європу та Україну: плани спецслужб рф
Київ • УНН
ФСБ, ГРУ та СЗР РФ розпочали активні інформаційні операції проти України та Європи. Мета - посилення євроскептицизму, розкол українського суспільства та відмова ЄС від підтримки України.
російські спецслужби, зокрема ФСБ, ГРУ та СЗР, розпочали активні інформаційні операції, спрямовані на підрив єдності ЄС і підтримки України.
Ключові цілі — посилення євроскептицизму, розкол суспільства в Україні та дезінформація.
Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram, передає УНН.
російські спецслужби входять в активний етап інформаційних операцій проти України та Європи. Головна задача - євроскептицизм, підтримка політиків, які поставлять під сумнів нинішню конструкцію ЄС, розбалансування Європи для відмови від підтримки України, а також зміни нинішнього курсу ЄС
За його словами, росія прагне створити умови для поглинання країн Балтії та добитися зняття санкцій з москви. В Україні ж окупанти намагатимуться розколоти суспільство, зіштовхуючи цивільних і військових, а також закликатимуть до протестів.
Коваленко наголосив, що активні операції зараз здійснюють ФСБ, ГРУ та СЗР рф:
- ФСБ займається зачисткою російського інформаційного простору, створенням “фейкової опозиції” та вербуванням виконавців диверсій в Україні;
- ГРУ відповідає за інформаційно-психологічні операції проти України та Заходу, підтримує проксі-групи в Європі, використовує соцмережі та блогерів для дезінформації, а також вербує диверсантів;
- СЗР під керівництвом Наришкіна займається дипломатичною пропагандою та маніпуляціями через іноземні медіа й аналітичні центри.
Вони вербують політиків, поширюють брехню про "теракти", "українських терористів" і "розподіл України".
За всі ці процеси, як зазначив Коваленко, відповідає сергій кірієнко з адміністрації путіна. Очікується, що у лютому-літку 2025 року інформаційна війна лише посилиться.
Нагадаємо
російська федерація проводить інформаційну операцію під умовною назвою "Україна не хоче миру", яку курує керівник служби зовнішньої розвідки рф сергій наришкін.