росія готує інформаційну атаку на Європу та Україну: плани спецслужб рф

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123667 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117464 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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ФСБ, ГРУ та СЗР РФ розпочали активні інформаційні операції проти України та Європи. Мета - посилення євроскептицизму, розкол українського суспільства та відмова ЄС від підтримки України.

російські спецслужби, зокрема ФСБ, ГРУ та СЗР, розпочали активні інформаційні операції, спрямовані на підрив єдності ЄС і підтримки України.

Ключові цілі — посилення євроскептицизму, розкол суспільства в Україні та дезінформація.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram, передає УНН.

російські спецслужби входять в активний етап інформаційних операцій проти України та Європи. Головна задача - євроскептицизм, підтримка політиків, які поставлять під сумнів нинішню конструкцію ЄС, розбалансування Європи для відмови від підтримки України, а також зміни нинішнього курсу ЄС

- написав Коваленко.

За його словами, росія прагне створити умови для поглинання країн Балтії та добитися зняття санкцій з москви. В Україні ж окупанти намагатимуться розколоти суспільство, зіштовхуючи цивільних і військових, а також закликатимуть до протестів.

Коваленко наголосив, що активні операції зараз здійснюють ФСБ, ГРУ та СЗР рф: 

  • ФСБ займається зачисткою російського інформаційного простору, створенням “фейкової опозиції” та вербуванням виконавців диверсій в Україні;
    • ГРУ відповідає за інформаційно-психологічні операції проти України та Заходу, підтримує проксі-групи в Європі, використовує соцмережі та блогерів для дезінформації, а також вербує диверсантів;
      • СЗР під керівництвом Наришкіна займається дипломатичною пропагандою та маніпуляціями через іноземні медіа й аналітичні центри.

        Вони вербують політиків, поширюють брехню про "теракти", "українських терористів" і "розподіл України".

        За всі ці процеси, як зазначив Коваленко, відповідає сергій кірієнко з адміністрації путіна. Очікується, що у лютому-літку 2025 року інформаційна війна лише посилиться.

        Нагадаємо

        російська федерація проводить інформаційну операцію під умовною назвою "Україна не хоче миру", яку курує керівник служби зовнішньої розвідки рф сергій наришкін. 

        Юлія Гаврилюк

        Юлія Гаврилюк

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