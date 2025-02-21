Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED
Киев • УНН
В 2024 году количество погибших гражданских в Украине увеличилось на 16%, а количество авиаударов выросло втрое. Атаки рф затронули 24 из 27 регионов Украины, больше всего пострадали прифронтовые области.
В 2024 году количество погибших среди гражданского населения в Украине выросло на 16%. Об этом говорится в отчете ACLED - неправительственной организации, собирающей данные о конфликтах в мире, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что количество авиационных атак, которые привели к жертвам среди гражданского населения, в прошлом году выросло втрое. При этом применение неизбирательных ударов по жилым домам, медицинским учреждениям, образовательным учреждениям и энергетическому сектору по всей Украине не является случайным.
Выбор оружия это дополнительно подтверждает, поскольку мы наблюдали увеличение использования менее точных, но очень разрушительных планирующих бомб по населенным пунктам, которые разрушили гражданскую инфраструктуру в прифронтовых регионах
По данным авторов отчета, больше всего пострадали прифронтовые регионы, в частности Донецкая, Харьковская и Сумская области. При этом атаки происходят по всей Украине, а нападения на инфраструктуру коснулись 24 из 27 регионов в 2024 году, по сравнению с 17 в 2022 году.
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В то же время авторы отмечают, что в январе 2025 года количество украинских ударов по территории россии выросло на треть по сравнению с декабрем 2024 года. При этом более половины из них были направлены по нефтяной, газовой и энергетической инфраструктуре рф.
Напомним,
В ночь на 21 февраля россия атаковала Украину двумя ракетами Искандер-М/KN-23 и 160 беспилотниками. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, было сбито 87 дронов, 70 - не достигли целей, атака рф задела четыре области.
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