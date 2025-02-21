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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136861 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116319 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Кількість жертв серед цивільних в Україні торік зросла на 16% - нові дані ACLED

Кількість жертв серед цивільних в Україні торік зросла на 16% - нові дані ACLED

Київ • УНН

 • 58954 перегляди

У 2024 році кількість загиблих цивільних в Україні збільшилась на 16%, а кількість авіаударів зросла втричі. Атаки рф зачепили 24 з 27 регіонів України, найбільше постраждали прифронтові області.

У 2024 році кількість загиблих серед цивільного населення в Україні зросла на 16%. Про це йдеться у звіті ACLED - неурядової організації, що збирає дані про конфлікти у світі, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що кількість авіаційних атак, що призвели до жертв серед цивільного населення, торік зросла втричі. При цьому застосування невибіркових ударів по житлових будинках, медичних установах, освітніх закладах та енергетичному сектору по всій Україні не є випадковим.

Вибір зброї це додатково підтверджує, оскільки ми спостерігали збільшення використання менш точних, але дуже руйнівних плануючих бомб по населених пунктах, які зруйнували цивільну інфраструктуру в прифронтових регіонах

– заявив старший аналітик ACLED з Європи та Центральної Азії Нікіта Гурков.

За даними авторів звіту, найбільше постраждали прифронтові регіони, зокрема Донецька, Харківська та Сумська області. При цьому атаки відбуваються по всій Україні, а напади на інфраструктуру торкнулися 24 з 27 регіонів у 2024 році, порівняно з 17 у 2022 році.

росія, схоже, намагається змусити Україну здатися незалежно від розвитку подій на полі бою

- розповіла співавторка звіту, керівниця досліджень ACLED у Східній Європі Ольга Поліщук.

Водночас автори зазначають, що у січні 2025 року кількість українських ударів по території росії зросла на третину порівняно з груднем 2024 року. При цьому більше половини з них були спрямовані по нафтовій, газовій та енергетичній інфраструктурі рф.

Нагадаємо

В ніч на 21 лютого росія атакувала Україну двома ракетами Іскандер-М/KN-23 та 160 безпілотниками. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, було збито 87 дронів, 70 - не досягли цілей, атака рф зачепила чотири області.

План Трампа про припинення війни в Україні "дуже близький до капітуляції" - ексрадник президента США20.02.25, 13:16 • 30742 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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