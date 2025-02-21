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05:23 • 18660 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123569 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183200 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147569 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139009 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117442 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108061 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102994 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142406 перегляди

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рф випустила дві балістичні ракети та 160 безпілотників по Україні за ніч: 87 дронів збито, 70 не досягли цілей

Київ • УНН

 • 25594 перегляди

Вночі РФ атакувала Україну 160 дронами Shahed та двома ракетами Іскандер-М з різних напрямків. ЗСУ збили 87 ударних БпЛА, атака зачепила Одещину, Київщину, Полтавщину та Харківщину.

росія вночі атакувала Україну двома ракетами Іскандер-М/KN-23 та 160 безпілотниками, збито 87 дронів, 70 - не досягли цілей, атака рф зачепила чотири області, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 лютого ворог атакував 160-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово - рф, а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

70 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина", - ідеться у повідомленні.

Половина боїв - на Покровському напрямку та курщині: оновлена карта від Генштабу21.02.25, 08:28 • 21806 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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