рф випустила дві балістичні ракети та 160 безпілотників по Україні за ніч: 87 дронів збито, 70 не досягли цілей

росія вночі атакувала Україну двома ракетами Іскандер-М/KN-23 та 160 безпілотниками, збито 87 дронів, 70 - не досягли цілей, атака рф зачепила чотири області, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 лютого ворог атакував 160-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово - рф, а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

70 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина", - ідеться у повідомленні.

Половина боїв - на Покровському напрямку та курщині: оновлена карта від Генштабу